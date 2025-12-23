健檢都正常沒紅字「為何仍確診癌症」 醫揭5真實原因！

生活中心／劉宇鈞報導

許多患者在確診癌症時，往往感到毫無預警。(圖/pixabay)

胸腔暨重症專科醫師黃軒近日在臉書發文指出，許多患者在確診癌症時，往往感到毫無預警，但從醫學角度來看，癌症並非突然發生，而是「突然被發現」。他說明，癌症往往早已在體內潛伏多年，只是在某個時間點才被檢查出來，才會讓人產生「來得很突然」的感受。黃軒進一步整理，癌症之所以常被認為突然出現，與以下5個關鍵因素有關：

原因一：癌症形成需要長時間、多階段演化

黃軒指出，癌症幾乎從來不是短時間內形成，而是經過長時間、多階段演化的結果。從第一個基因突變開始，到形成可被影像檢查發現的腫瘤，往往需要5至20年的時間。在這段期間內，細胞會持續累積微小錯誤，但尚未達到可被檢查工具辨識的程度。

廣告 廣告

原因二：身體長期處於「代償狀態」，症狀被撐住

他說明，許多看似健康的人罹癌，並非因為身體狀況良好，而是身體長期處於「代償狀態」。包括免疫系統持續清除異常細胞、細胞修復機制修補DNA錯誤、肝臟默默進行解毒工作，在這些防線仍能維持平衡之前，身體通常不會出現明顯症狀。

原因三：長期、低強度風險持續累積

黃軒也提到，患者往往會將罹癌原因歸咎於近期生活狀況，但臨床上更常見的風險背景，來自長期、低強度且已被忽略的風險，包括熬夜、壓力與肥胖造成的慢性發炎，空氣污染、抽菸與酒精帶來的氧化壓力，以及荷爾蒙長期刺激與年齡導致的自然突變累積。

原因四：早期癌症太小，健檢工具難以偵測

針對「健檢正常卻仍罹癌」的疑問，黃軒說明，許多早期癌細胞團塊小於0.5至1公分，影像檢查、抽血或腫瘤指標都有解析度與偵測極限，因此即使健檢結果正常，也只能代表當下尚未被檢測到，而非體內完全沒有癌細胞。

原因五：早期癌症幾乎沒有明顯症狀

黃軒指出，早期癌症多半沒有明顯症狀，等到出現疼痛、體重下降或明顯不適時，往往已非早期表現。若僅依賴身體感覺作為判斷依據，自然容易在確診時產生「怎麼會這麼突然」的感受。他也提到，臨床上常見的情況是，有些人因為「沒有不舒服」而未進一步檢查。黃軒並舉例說明，早期大腸癌可能沒有明顯症狀，早期肺癌不一定會咳嗽或喘不過氣，早期乳癌也未必會疼痛或能夠明顯摸到腫塊，並強調「症狀是晚期訊號，不是早期警報」。

醫師提醒：提早發現仰賴正確策略

黃軒最後表示，癌症的早期發現並非仰賴直覺或感覺，而是需要有系統的策略，包括了解自身年齡、家族史與生活風險背景，並搭配正確的篩檢工具與持續追蹤。理解癌症的形成過程，有助於在風險尚未浮現前，提高警覺。

資料來源：黃軒醫師 Dr. Ooi Hean

更多三立新聞網報導

阿北熬38年終退休！妻藏「驚天秘密」 他退休金蒸發近6成崩潰

機車族注意！裝「這1物」當心被開罰900元

20多歲表妹婿得大腸癌！譚敦慈曝「關鍵主因」：遵守4少原則

不是蔬果汁！研究證實：每天喝「這飲料」 肝癌風險明顯降低

