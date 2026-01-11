健檢都正常 為何還是脹氣又疲倦？醫揭「腸道重啟」找回身體平衡

當腸道功能失衡，即便沒有明顯病灶，身體仍可能透過各種不適症狀發出警訊。（圖片來源／freepik）

即使健檢報告顯示一切正常，仍有不少民眾長期飽受腸胃不適、腹脹或消化不良困擾。

聯欣診所院長顏佐樺指出，在臨床上，這種「檢查數值正常，但身體仍不適」的情況相當常見。原因在於，腸胃鏡檢查主要檢測結構性問題，如腫瘤、息肉或潰瘍，卻難以評估腸道消化、吸收與功能狀態。當腸道功能失衡，即便沒有明顯病灶，身體仍可能透過各種不適症狀發出警訊。

從功能狀態到菌相組成，深入檢視腸道健康

顏佐樺先解釋，腸道不僅負責消化與吸收，更關係到全身健康。包含消化吸收、腸道通透性、腸道菌叢生態、免疫調節以及腸腦軸線等多項層面。若功能失衡可能導致營養吸收不良、慢性發炎、免疫過度反應、腸漏、影響情緒調控，進而牽動整體健康狀態。

根據聯安預防醫學機構2025年大數據分析，約34%受檢者長期有脹氣、便秘、腹瀉、胃食道逆流、消化不良等典型腸胃困擾，甚至伴隨疲倦與無力感。

顏佐樺建議民眾，若欲了解腸道功能狀態，可透過「腸保健康2.0」、「腸道菌相與疾病風險分析」等功能醫學檢測，掌握腸道消化吸收能力、發炎或免疫失衡，以及麩質敏感等潛在問題；同時也瞭解腸道中好壞菌比例，是否存在病原菌等，全面性瞭解腸道功能現況。

然而，在臨床實務中，許多民眾即使掌握檢測數據，仍常困惑於「接下來該如何改善」。其核心關鍵在於缺乏一套可落實、符合個人需求的專屬腸道修復計畫。

從個人差異出發，打造專屬的腸道修復計畫

計畫的第一步，由專科醫師全面解析健檢各項檢查結果，並結合功能醫學檢測數據，系統性分析腸道功能失衡的可能原因；同時搭配症狀評估量表，深入了解個人目前的不適症狀，以及日常生活型態、壓力來源與作息，進行整體性的專業評估。透過這樣的整合判斷，才能真正釐清問題根本，進而給予個別化的腸道修復處方與生活型態調整建議，並由醫師開立三個月份的專屬腸道修復營養補充品配方。

顏佐樺表示，計畫執行期間，營養師也會同步介入，進一步評估個人的飲食型態，找出潛在的營養缺口與不良飲食習慣，釐清是否與腸胃不適的症狀相關，並排除腸道較難負荷的飲食因子。透過有計畫的排除、修復與逐步加回，協助找出真正容易引發不適的食物與合適的攝取量，恢復腸道韌性與消化吸收能力，進而逐步建立可長期維持的健康飲食行為模式。

3個月循序修復：穩定腸道、重建健康節奏

在為期3個月的健康管理療程中，專業醫療團隊將以策略性、循序漸進的方式啟動修復計畫。初期，將與受檢者共同討論並訂定需暫時停用的食物清單，調整用餐型態，讓腸道獲得休息與穩定，同時強化消化吸收功能；中期，逐步增加飲食的多樣性，協助腸道菌叢生態回到平衡狀態；後期，則進行個人化的復食策略，確認哪些食物可能引發敏感反應，讓受檢者能有信心、也有依據地擴充自己的飲食選擇。

顏佐樺表示，3個月療程結束後，將再次透過相關檢測與症狀評估量表進行回測，客觀檢視生理數據的變化，並評估主觀不適症狀是否獲得改善，以數據佐證修復成效，協助受檢者看見真正的健康進步。

腸道功能失衡非短期形成，也難以一蹴而就。「腸道重啟計畫」是一場有意識的飲食實驗，透過專業團隊陪伴，制定專屬個人化的腸道重啟計畫，認識飲食行為、修復腸道黏膜，到逐步重建腸道穩定性與韌性，許多長期被忽略的腸胃不適症狀，也將隨之改善，讓健康回到更穩固的狀態。

