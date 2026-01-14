健檢「肝指數紅字」沒理會 才幾個月他照出5公分肝腫瘤

沒有任何不適症狀，只是健檢報告肝指數紅字，別以為可以放著不理！一名50歲工地主任檢查發現肝炎指數偏高，但因沒有不適，於是服用朋友推薦的保肝藥，並沒有進一步就醫檢查，直到某天因意外送急診，超音波竟照出5公分大的肝腫瘤！

他指數異常沒進一步檢查 自己買保肝藥吃

台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌分享案例， 現年50歲的陳先生是一位辛勤工作的工地主任，幾個月前在健檢中發現肝指數偏高，雖然腦子裡曾閃到一絲疑慮，但因工作忙碌，身體也沒有不適，他沒有進一步就醫檢查，有朋友推薦他可以吃保肝藥，於是陳先生偶爾去藥局或診所拿保肝藥服用，並未特別掛意這件事。

他有肝癌家族史 肝癌指數飆上萬醫師也傻眼

直到有一天，陳姓男子發生車禍意外，到醫院急診照了超音波，發現肝臟有一塊陰影，於是轉到肝膽腸胃科門診。醫師為陳男進行檢查，抽血數據讓醫師倒抽一口氣：肝癌指數AFP（甲型胎兒蛋白）竟超過1萬ng/ml（正常值應低於7~10ng/ml），B型肝炎病毒量也高得驚人。

再仔細詢問病史才知道，陳姓男子的家族中不只一位親人因肝癌過世，且都是B型肝炎帶原者，且都未定期追蹤。謝文斌表示，陳姓男子最後確診為肝癌，幸好他腫瘤位置適合手術，胃腸肝膽科醫師立即為他安排轉診開刀，順利切除5公分腫瘤，且暫無轉移，但從此需要終身規律追蹤。

肝指數偏高不只看數字 背後原因、臨床意義更重要

謝文斌說明，「肝功能指數」AST(GOT)與ALT(GPT)是各類健康檢查的基本標配，數值偏高或出現紅字也是常見現象。面對健檢報告上的異常，肝膽腸胃科醫師看到的不只是數值，還會思考更深入的問題，了解數值偏高的程度有何臨床意義，原因是來自病毒、肥胖、酒精、脂肪肝還是藥物副作用？需要多久追蹤一次？是否需要用藥等。

肝臟是「沉默器官」指數異常你通常沒感覺

謝文斌表示，肝臟內部實質沒有神經分布，因此被稱為「沉默的器官」，即使肝指數異常，患者本也可能毫無症狀。以陳姓男子最初的健檢報告來看，ALT是90U/L（正常值一般為40U/L以下，各醫院標準略有不同），比正常值高出2倍多而已，這在門診或健檢中相當常見。

肝指數飆4-5倍高也無症狀 一旦症狀出現就嚴重了

可怕的是，即使肝指數高達4至5倍，大多數患者也沒有明顯症狀，等到有症狀的時候，往往已經來不及了。因此，當民眾看到健檢報告的肝功能指數偏高時，務必進一步向胃腸肝膽科門診就醫，透過詳細檢查，醫師可能會告知：

「你放心回家好好正常過生活，下次再回來追蹤就好。」

「這要立刻進一步抽血檢查，不能拖！」

了解自己健檢數值背後的明確狀況，及早發現問題並對症下藥，才不會錯失治療的黃金時機，造成遺憾。

謝文斌提醒，許多肝臟疾病若能早期發現、早期治療，是可以被有效控制甚至完全治癒的。只要願意面對問題並規律追蹤，做好健康管理，仍能維持正常生活品質，享受生命的各種美好。

