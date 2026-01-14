健檢「肝指數紅字」沒理會 才幾個月他照出5公分肝腫瘤
沒有任何不適症狀，只是健檢報告肝指數紅字，別以為可以放著不理！一名50歲工地主任檢查發現肝炎指數偏高，但因沒有不適，於是服用朋友推薦的保肝藥，並沒有進一步就醫檢查，直到某天因意外送急診，超音波竟照出5公分大的肝腫瘤！
他指數異常沒進一步檢查 自己買保肝藥吃
台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌分享案例， 現年50歲的陳先生是一位辛勤工作的工地主任，幾個月前在健檢中發現肝指數偏高，雖然腦子裡曾閃到一絲疑慮，但因工作忙碌，身體也沒有不適，他沒有進一步就醫檢查，有朋友推薦他可以吃保肝藥，於是陳先生偶爾去藥局或診所拿保肝藥服用，並未特別掛意這件事。
看更多：安心亞忌口卻膽固醇超標！當心傷心也傷肝 護肝必做一檢查
他有肝癌家族史 肝癌指數飆上萬醫師也傻眼
直到有一天，陳姓男子發生車禍意外，到醫院急診照了超音波，發現肝臟有一塊陰影，於是轉到肝膽腸胃科門診。醫師為陳男進行檢查，抽血數據讓醫師倒抽一口氣：肝癌指數AFP（甲型胎兒蛋白）竟超過1萬ng/ml（正常值應低於7~10ng/ml），B型肝炎病毒量也高得驚人。
再仔細詢問病史才知道，陳姓男子的家族中不只一位親人因肝癌過世，且都是B型肝炎帶原者，且都未定期追蹤。謝文斌表示，陳姓男子最後確診為肝癌，幸好他腫瘤位置適合手術，胃腸肝膽科醫師立即為他安排轉診開刀，順利切除5公分腫瘤，且暫無轉移，但從此需要終身規律追蹤。
看更多：B肝帶原為什麼會變急性肝炎？沈玉琳忽略什麼？1症狀病情惡化了
肝指數偏高不只看數字 背後原因、臨床意義更重要
謝文斌說明，「肝功能指數」AST(GOT)與ALT(GPT)是各類健康檢查的基本標配，數值偏高或出現紅字也是常見現象。面對健檢報告上的異常，肝膽腸胃科醫師看到的不只是數值，還會思考更深入的問題，了解數值偏高的程度有何臨床意義，原因是來自病毒、肥胖、酒精、脂肪肝還是藥物副作用？需要多久追蹤一次？是否需要用藥等。
肝臟是「沉默器官」指數異常你通常沒感覺
謝文斌表示，肝臟內部實質沒有神經分布，因此被稱為「沉默的器官」，即使肝指數異常，患者本也可能毫無症狀。以陳姓男子最初的健檢報告來看，ALT是90U/L（正常值一般為40U/L以下，各醫院標準略有不同），比正常值高出2倍多而已，這在門診或健檢中相當常見。
看更多：B肝患者吃保健品護肝？許金川：這功效恐引發猛爆性肝炎！
肝指數飆4-5倍高也無症狀 一旦症狀出現就嚴重了
可怕的是，即使肝指數高達4至5倍，大多數患者也沒有明顯症狀，等到有症狀的時候，往往已經來不及了。因此，當民眾看到健檢報告的肝功能指數偏高時，務必進一步向胃腸肝膽科門診就醫，透過詳細檢查，醫師可能會告知：
「你放心回家好好正常過生活，下次再回來追蹤就好。」
「這要立刻進一步抽血檢查，不能拖！」
了解自己健檢數值背後的明確狀況，及早發現問題並對症下藥，才不會錯失治療的黃金時機，造成遺憾。
謝文斌提醒，許多肝臟疾病若能早期發現、早期治療，是可以被有效控制甚至完全治癒的。只要願意面對問題並規律追蹤，做好健康管理，仍能維持正常生活品質，享受生命的各種美好。
看更多：肝臟發炎能吃保健食品？醫喊停！新研究揭6常用植物潛在肝毒性
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／謝文斌醫師
更多健康2.0報導
吃不下是大腦在求救？大胃王姊妹「對吃東西沒興趣了」醫揭：恐這個崩壞了
柯文哲指紋消失！陳佩琪淚揭真相 醫：3類人冬日指紋恐「隱身」
眼前突然一黑是「嚴重警訊」！天冷眼中風來襲 注意3徵兆把握黃金時間
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
吃完吃到飽送急診！30歲女住院2天就離世 醫點致命病因
一名年僅30歲的女子跟友人吃了一頓自助餐後，半夜因為嚴重上腹痛前往急診，確診急性胰臟炎。緊急住院後病程發展快速，住院短短兩天就是病逝，事後曝光三酸甘油脂檢驗結果，數值高達4,000多mg/dL，醫師點出該症恐怖危機，提醒民眾不要自行停藥。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 17
只要打一劑！公費肺炎鏈球菌20價新疫苗1/15開打 245萬人符合資格
疾管署今（1/13）表示，為降低成人感染肺炎鏈球菌併發症和死亡風險，今年將分兩階段實施成人公費肺炎鏈球菌疫苗全面轉換政策，以單劑20價新疫苗取代13價疫苗及23價疫苗，第一階段對象將於1月15日開始可接種新肺鏈疫苗，估計約有245萬人符合資格，請符合資格民眾踴躍前往接種，打一劑即有完整免疫保護力。太報 ・ 17 小時前 ・ 7
50歲闆娘牙齦萎縮、牙縫變大 竟是每晚「一行為」惹禍
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台中一名經營排隊老店的50歲老闆娘，日前刷牙時，感覺牙齒敏感狀況加劇，且照鏡子發現牙齦萎縮、牙縫變大，連忙求助牙科醫師，這才發現原來是壓力過大造成內分泌失調，且夜夜磨牙造成牙齦退縮，經醫師建議睡覺時配戴軟式咬合板、選擇柔軟刷毛牙刷後，狀況才穩定下來。 收治病人的亞洲大學附屬醫院牙科主治醫師楊晉瑜表示，不少民眾照鏡子時...匯流新聞網 ・ 21 小時前 ・ 8
每天早上1杯黑咖啡卻愈喝愈胖？醫揪「真正元凶」 超多人中招
35歲的雅婷是公關公司的資深經理，為了維持身材每早只喝一杯熱美式咖啡，然而體重計上數字卻紋絲不動，甚至伴隨著莫名疲倦與水腫。在一次內分泌科的諮詢中，醫師排除飲食內容卻將矛頭指向她手中那個每天不離身的外帶紙杯。雅婷這才知道阻礙她瘦身的並非咖啡豆本身，而是盛裝熱飲的容器所釋放出的化學物質。這並非單一案例，許多現代人在追求健康的過程中，往往忽略了「容器安全」這個關鍵拼圖，導致不知不覺中攝入了干擾代謝的物質，讓減重計畫事倍功半。 高溫下的微塑膠微粒危機 一杯熱飲釋出驚人 台安醫院內分泌暨新陳代謝科林毅欣主任指出，一般常見外帶紙杯，其實並非單純由紙漿構成。為了防止液體滲漏並維持耐熱性，紙杯內層必須塗上一層名為聚乙烯的防水淋膜。根據印度理工學院發表在《危險材料期刊》上的研究顯示，這層肉眼看似光滑安全的淋膜，在接觸到攝氏85至90度的熱水時，穩定性會大幅下降。數據指出，僅僅在盛裝熱飲15分鐘後，淋膜就會發生降解，向飲料中釋放出約25,000顆微米級的微塑膠微粒，甚至伴隨著鉻、鎘等重金屬離子。林毅欣主任提醒，以為只是喝下一杯提神熱咖啡時，同時也喝下成千上萬顆肉眼看不見的塑膠碎片，這些微粒進入人體後難以常春月刊 ・ 2 天前 ・ 7
她吃20年「這早餐」 竟得巨大肝癌轉移肺臟！醫揭真相驚：太危險
北市衛生局近日驗出知名品牌花生醬「黃麴毒素超標」，已要求相關業者下架商品，也引發不少民眾擔憂黃麴毒素造成的危機。對此，劉博仁醫師透露，曾有一名女患者沒有飲酒習慣、無肝炎症狀，結果竟被驗出巨大肝癌，一查才知道，原來她過去20年早餐天天吃「花生醬吐司」！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
甩肉12公斤！黃國昌自揭減重祕訣 醫說：比打瘦瘦針厲害
民眾黨黨主席黃國昌瘦身有成，飲食控制半年多瘦12公斤，瘦超快又有型，大家都說變他帥了。黃國昌表示，從去年11月起就固定到健身房，平常還騎車、飲食控制只吃少油食物並且食物減量，連今年端午節吃的粽子，都是健康2.0 ・ 1 天前 ・ 28
台灣人也該警惕！南韓人罹癌因素6%來自飲食 「國民美食」列頭號殺手
過去大眾總認為以米飯、湯品配上泡菜的韓食非常健康，但根據首爾大學醫學院與食品營養學系共同發表在國際期刊《流行病學與健康》研究指出，事實並非如此單純。研究團隊分析數據發現，南韓約有6%的癌症發生以及5.7%的癌症死亡，其實都與日常的「飲食選擇」直接掛鉤。這顯示出我們每天重複飲食行為，無形中決定了罹癌與否的關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前 ・ 2
耳垂出現「一條線」是奪命符？醫揭「高膽固醇3徵兆」 大增心梗風險
膽固醇過高通常沒有明顯症狀，所以有些人高膽固醇數年，但都不自知。新光心臟科醫師陳冠任提到，膽固醇不全是壞東西，重點在於好膽固醇與壞膽固醇的比例。民眾可從臉部3徵兆看出膽固醇是否飆升，例如耳垂出現摺痕，或是眼皮冒出黃色斑塊。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
連穿4週破羽絨衣竟「呼吸衰竭」確診肺炎！臺大名醫陳晉興揭這些行為都傷肺：每個人都有風險
冷氣團接連來襲，羽絨外套是不少民眾禦寒必備，但日前中國福建卻出現一名男子，因長時間穿著網購劣質羽絨衣，導致羽絨纖維外洩，加上他在密閉空間中吸入飄散的大量細小羽絨，致使肺部出現發炎反應，甚至出現呼吸衰竭。 對此，肺癌權威、臺大醫院外科部主任陳晉興指出，報導中可以得知該男子穿著廉價羽絨衣，導致所謂的「羽絨肺」，但他推測這極可能是化學合成的假羽絨，化學纖維分裂降解後進入人體，才會產生發炎反應。但也有一個可能性，是該名男子接觸到環境中的化學污染，進一步導致肺部出問題。 陳晉興直言，生活中食衣住行太多可能的危險因子，舉凡工食品中的防腐劑（亞硝胺）、汽機車廢氣、PM2.5等多環芳香烴（PAHs）空汙等都可能導致肺部疾病，其中就包括每年奪走1萬多名臺灣人性命的肺癌。幸福熟齡 ・ 19 小時前 ・ 3
耳垂出現「一條線」是索命徵兆？醫：膽固醇高、恐離心梗不遠了！
血液中的膽固醇濃度異常升高，身體可能透過臉部特徵發出警訊。新光心臟科醫師陳冠任提醒，民眾可留意耳垂摺痕、眼皮黃色斑塊等臉部徵兆，及早檢查掌握心血管疾病風險。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
日本「蜱蟲病」疫情擴散！專家曝：嚴重恐器官衰竭亡
國際中心／張予柔報導日本近期再度提醒民眾注意蜱蟲傳播的「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」，2025年全國通報病例初步統計已達191例，創下歷史新高。專家指出，除了西日本病例持續增加外，疫情也首次蔓延至關東地區，包括神奈川縣等地出現首例，顯示感染風險正逐步擴大。衛生單位提醒，每年3月起病例數便會逐漸上升，民眾若從事戶外活動，務必提高警覺並採取防護措施。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
謝金燕又曬超狂腹肌照！「自律女神」51年從沒胖過的瘦身鐵律：睡前3小時不進食、每餐只吃七分飽
她先點出很多人會忽略的第一件事：提高代謝比少吃更重要。她直言，市面上不少所謂的減肥方法，一開始只是排水，後面一定回彈，真正能讓體重穩定的前提，是把身體代謝顧好，其他努力才會有效。在作息上，她非常嚴格。每天固定時間睡覺，不熬夜，因為熬夜會直接破壞代謝；睡前3...styletc ・ 2 天前 ・ 7
41歲男星體態標準卻嚴重脂肪肝！研究推薦1飲食 肝臟脂肪降38.9％
41歲香港男星周奕瑋日前自爆接受肝功能檢查時，發現肝臟纖維化硬度、脂肪肝數值都嚴重超標，尤其脂肪肝問題特別嚴重，甚至被確診重度脂肪肝。 周奕瑋是香港有名的主持人及演員，也經常在網路上分享日本旅遊健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
菠菜配豆腐會長結石？一起吃更安全 醫揭「4類食物」才是元凶
許多長輩認為「菠菜配豆腐會長結石」，但事實並非如此。營養醫學專家劉博仁提到，菠菜搭配豆腐不會增加結石風險，兩者同時攝取時，草酸與鈣會先結合成「草酸鈣」，腸道無法吸收，直接隨糞便被排出，而結石往往發生於食用大量高草酸食物，對此分享「4類高草酸食物」，若反覆出現結石或不明原因關節痛，飲食需格外留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
急凍10天314人亡！急診暴增3成 醫曝保命關鍵：賴床20分鐘
近日低溫不斷，1月6日至8日間急診病患量明顯攀升，彰基醫學中心急診暨重症醫學部主任邱俊杰醫師表示，數據顯示增加的病患主要集中於三大類別。第一類為高血壓及其併發症，包括單純血壓飆升、頭暈，以及由高血壓引發的中風與心血管急性發作，為急診最大宗族群；第二類為消化道出血，冬季進補文化盛行，加上天氣寒冷導致血管收縮，胃及12指腸潰瘍出血的病患亦有顯著增加；第三類則是急性呼吸道疾患，低溫環境誘發氣喘與慢性阻塞性肺病（COPD）急性惡化。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 22
網紅爆染愛滋！網挖出好友曾曝他「背部像長藤壺」
網紅爆染愛滋！網挖出好友曾曝他「背部像長藤壺」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 2
台中30多歲男確診M痘！專家示警「性行為1習慣」恐害感染 很多人不以為意
台中市近日出現今（115）年首例M痘本土病例，個案為30多歲本國籍男性，於去年12月下旬出現皮疹、發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，經醫師評估後於1月9日採檢通報，確診為M痘陽性。市府衛生局獲報後立即完成疫調及接觸者追蹤，個案自述曾與異性發生未使用保險套之風險性行為，經疫調匡列之接觸者目前均無症狀，已提供相關衛教並提醒進行21天自我健康監測。 年節聚會增多 高風險親密接觸要小心 衛生局長曾梓展表示，接近年節假期，聚會與社交活動增加，提醒民眾M痘主要是透過高風險親密接觸傳播，應提高警覺並做好自我防護，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。若約會時發現對方臉部或身體出現疹子、水泡或膿疱等異常皮膚症狀，應避免親密接觸，以降低感染風險。 出現疑似症狀快就醫 主動告知接觸史 曾梓展也提醒，若出現發燒、畏寒、肌肉痠痛、淋巴腫大，或皮膚出疹、水泡、斑疹、斑丘疹及膿疱等疑似M痘症狀，請佩戴口罩並穿著長袖衣褲儘速就醫，且應主動告知醫師近期高風險場域活動史及接觸史，以利醫師及早判斷、即時治療，避免疫情擴散。 接種疫苗是關鍵 2劑保護力近9成 衛生局說明，接種疫苗是目前預防M痘最有效的方式。接種第1劑M痘疫苗滿常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
日本旅遊注意！蜱蟲病創新高「蔓延東日本」 嚴重恐致命
日本近年以蜱蟲為媒介的傳染病「發熱伴血小板減少症候群（SFTS）」疫情快速擴散，根據日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）公布最新速報數據顯示，2025年全國SFTS通報患者達191人，較2023年增加50人以上，刷新歷史紀錄。這種精帶有病毒的蜱蟲叮咬而感染的疾病，若病情惡化可能出現血小板急遽下降、出血不止、意識障礙等症狀，嚴重的話甚至有致死風險。太報 ・ 1 天前 ・ 2
不靠藥也能穩血壓！營養師點名3種天然食材 吃對方式效果更好
高血壓被稱為「沉默的殺手」，長期控制不佳，恐增加心臟病、中風與腎臟病等風險。除了規律服藥與運動外，飲食調整也是穩定血壓的重要關鍵。 其實在日常飲食中，從全穀根莖類、水果蔬菜類到堅果類等六大類食物裡，就藏著不少「天然降血壓好幫手」。只要選對食材、用對烹調方式，融入每天三餐，就能在不知不覺中幫助血壓維持穩定，為心血管健康加分。 在全穀根莖類、水果蔬菜類、堅果類……等六大類食物中，有些食材是對於降血壓是有幫助的，只要把這些食材做適當的烹煮，融入天天要吃的三餐飲食當中，就能輕鬆控制血壓。 番茄：鉀、茄紅素慈濟大林醫院腫瘤中心營養師賴思吟指出，番茄富含鉀、茄紅素等營養素，鉀能夠加速排除血中所含的鈉，幫助降低血壓，尤其是重口味及血壓偏高的人，更應增加鉀的攝取量。研究發現，番茄可以提升食物的天然風味，改正吃太鹹的問題，也有助於降低血壓；茄紅素則可以降低體內的壞膽固醇，避免血小板聚集，進而形成血栓，預防高血壓併發症。 這樣吃最健康番茄洗乾淨後可以直接吃食用，但最適合的吃法是入菜食用或是打成番茄汁。研究發現，煮番茄的時候，加一點醋，可以幫助水解切斷碳與碳之間的連結，加一點油，則可以讓油溶性的茄紅素溶解，常春月刊 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
公費成人肺炎鏈球菌疫苗新制上路 1月15日起一劑完成保護
為保護長者與高風險族群健康，彰化縣衛生局配合中央政策，自15日起，成人肺炎鏈球菌疫苗接種政策升級，改為接種單劑新型20價結合型肺炎鏈球菌疫苗。民眾只需接種1劑，即可獲得完整保護。彰化縣長王惠美呼籲鄉親國立教育廣播電台 ・ 18 小時前 ・ 發表留言