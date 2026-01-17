健檢「血小板淋巴球比值」低於100？脂肪肝恐已在形成

許多人健檢發現輕微脂肪肝，認為明年再追蹤即可，卻忽略身體早已出現警訊。張家銘醫師指出，脂肪肝與慢性發炎相關，血液常規中的血小板淋巴球比值，可能是更早出現的提醒訊號。

許多人健檢發現輕微脂肪肝，認為明年再追蹤即可，卻忽略身體早已出現警訊。（示意圖／Pixabay）

台北榮總遺傳優生學科張家銘主治醫師表示，許多人在看到檢查報告紅字前，就已感覺身體不對勁。睡眠時間一樣卻醒來仍覺得累、以前運動隔天就恢復但現在痠痛拖好幾天、情緒變得沒耐心，這些感覺從分子醫學角度來看，往往是慢性低度發炎在生活裡的第一層表現。

廣告 廣告

張家銘引述2026年發表在《Endocrine》期刊的系統性回顧研究，該研究分析超過四十五萬人的資料，探討脂肪肝疾病與血液發炎指標的關係。研究結果顯示，血小板與淋巴球比值下降，與脂肪肝有穩定關聯。

張家銘說明，血小板在發炎時會參與血管內皮壓力與免疫訊號放大，淋巴球則負責辨識調節。當生活長期失序，壓力、睡眠、飲食節奏反覆刺激，血小板會一直被叫去救火，淋巴球卻慢慢疲勞，比例下降代表身體越來越靠應急模式在撐，脂肪肝常在這樣的狀態下出現。

張家銘說明，血小板在發炎時會參與血管內皮壓力與免疫訊號放大，淋巴球則負責辨識調節。（圖／Photo AC）

張家銘進一步解釋計算方式，血小板與淋巴球比值是用血小板實際數量除以淋巴球實際數量。例如血小板十五萬、白血球六千、淋巴球佔45%，需先算出淋巴球實際數量為兩千七百，再用十五萬除以兩千七百，得出比值約五十多。

張家銘表示，在多數健康、節奏穩定的狀態下，血小板與淋巴球比值大多落在一百二十到一百八十之間。當這個比例長期接近一百甚至更低，常代表慢性發炎與代謝壓力已存在一段時間，這不是診斷線而是體質線，提醒身體目前用比較辛苦的方式維持平衡。

張家銘建議，看到這個比例下降時，第一件事是讓節律穩定，固定睡眠時間讓肝臟知道何時該修復。第二是減少免疫系統被誤判，飲食不求少而是單純，讓腸道與免疫系統不用一直處在警戒狀態。第三是用溫和活動幫身體轉檔，規律走路、伸展、輕度肌力，比激烈運動更能把發炎訊號慢慢拉下來。

延伸閱讀

王滿嬌連遭5部戲換角！82歲近況曝光 嘆：沒養老金

為何拿馬查多諾獎？川普自稱比任何人都更值得這個獎

2028前哨戰！藍台中市長人選難產 她曝恐怖隱形代價