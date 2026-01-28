健檢2小時被緊急通知！ 百萬網紅DK曝老婆疑似長惡性腫塊

「異色檔案」DK近日透露，老婆Di掃乳房疑似長了惡性腫塊，需進一步檢查確認。（翻攝IG／mystery_case_life）

擁有132萬人訂閱的YouTuber「異色檔案」DK經常在IG分享夫妻生活，他前（26）日透露老婆Di掃進行乳房攝影2小時後，診所緊急打電話通知得再檢查，照超音波後發現疑似長了惡性腫塊，惡性的機率為50%至95%，接下來得進一步切片確認，他們也強調就是好好去面對，「用樂觀的心情看待這個狀況」。

DK近日在IG透露，先前陪老婆去診所進行乳房攝影檢查，結果才離開2小時左右，診所就緊急打電話通知得再進一步檢查。老婆超音波檢查後，發現長了一個1公分X0.5公分的疑似腫塊，等級為4C高度懷疑惡性，惡性的機率為50%至95%。

DK也提到，接下來會進行切片檢查確認狀況，因為還不是100%確定，之後報告出來會再跟大家說明，而他也會投入所有資源在老婆身上。他特別提醒大家，記得要定期做健康檢查，他們更強調，現在心情很平進境，遇到就好好去面對，「用樂觀的心情看待這個狀況」。

此消息曝光後，許多網友湧入留言，「希望一切都好！加油！」「有發現就當成好事，一起克服它！」「安健康🙌 等待的心情真的會蠻煎熬，所有的劇本都會在腦中跑過一遍😢 加油！」「就算是也是及早發現及早治療 一定不會有事的 請放心」「換句話說 也有5%-50%是良性！」

