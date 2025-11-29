健美世錦賽劉明毅奪金 賴清德總統致電申賀

記者張翔程／綜合報導

在沙烏地阿拉伯舉行的2025年IFBB世界健美錦標賽，我國健美選手劉明毅當地時間昨（29）日完成賽事，一舉奪得男子健身模特兒組176公分級、男子形體組170公分級共2面金牌，總統賴清德獲知喜訊後，第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

2025年IFBB世界健美錦標賽我國共派出4位男子選手參賽，第2天賽事劉明毅先在男子健身模特兒組176公分級項目，憑藉者勻稱的形體、緊實肌肉線條以及穩健的臺風，脫穎而出獲得金牌，緊接著男子形體組170公分級項目，更在舞臺上展現完美比例與充滿力量的姿態，獲得裁判一致肯定，奪得本屆世錦賽個人第2面金牌，。

廣告 廣告

劉明毅在2022年獲得我國在健美世錦賽的首面金牌，此次參賽更是做足準備，憑藉著扎實的訓練，突破自我，囊括健身模特兒、形體2項目金牌，令人讚賞。

運動部表示，選手長期投入高強度的訓練與嚴格飲食控制，展現對於自我的高度要求，也在世錦賽舞臺贏得國際評審一致肯定，不僅為我國爭光，也將成為國內其他選手持續精進的動力。

總統賴清德在獲知喜訊後，第一時間拍發賀電肯定劉明毅（前排中）優異的表現。（運動部提供）

劉明毅（右2）在男子健身模特兒組176公分級項目脫穎而出獲得金牌。（運動部提供）

劉明毅（中）在男子形體組170公分級項目收穫個人第2面金牌。（運動部提供）