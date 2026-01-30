健美網紅猝逝！生前照早已有異樣 友揭：睡夢中離開

中國大陸26歲健身網紅畢嘉琪猝逝。（圖／翻攝自喬哥的精彩世界微博）





中國大陸26歲健身網紅畢嘉琪猝逝，引發當地健身圈震驚，友人透露他在睡夢中離開，而畢嘉琪生前打麻將的照片也曝光，有網友認為他的臉色早已不對勁，看上去神情疲憊。

前一天還在相約吃飯 隔天卻成了永別

根據《搜狐網》報導，離世的健身教練畢嘉琪，生前在健身圈擁有不少朋友。好友回憶，前一天兩人還在聊天，約好比完賽後要一起吃頓好的，沒想到隔天再聽到消息，卻已天人永隔。

一名好友在悼念文字中寫下滿滿遺憾，提到幾天前畢嘉琪曾邀她到新家吃飯、打麻將，因為店裡忙碌而婉拒，如今回想起來，只剩下說不出口的後悔。

健身圈小有名氣 社群記錄滿滿熱血

在當地健身圈，畢嘉琪算是小有名氣的選手與教練。他的社群平台幾乎被健身房日常填滿，舉鐵時暴起的血管、比賽台上繃緊的肌肉線條、訓練到泛紅的肩膀，每一張照片都展現他對身材與訓練的自豪。而他的個人簡介中寫著自由教練，字裡行間流露出對健身生活的熱愛，也吸引不少學員追蹤與支持。

去年才站上賽場 最後貼文仍神采奕奕

回顧他的動態，去年12月他才剛站上比賽舞台，一身壯碩肌肉贏得滿堂喝采。1月5日發布的最後一則貼文中，他笑著自嘲最近訓練過度，頭腫得不像平常，但鏡頭裡的他依舊精神十足，看不出任何異狀。但誰也沒料到，短短10多天後，這樣充滿活力的身影，會突然畫下句點。

網路流傳健康疑慮 真正死因仍待釐清

消息傳開後，有人翻出他過去打麻將時的照片，注意到他嘴唇顏色略顯異常、臉色蒼白，似乎略顯疲憊，網路上因此出現對健康狀況的各種揣測，甚至有人猜測可能與心血管問題有關。不過，截至目前為止，相關說法尚未獲得家屬或相關單位證實，實際死因仍有待進一步釐清。對親友與健身圈來說，比起原因，更難放下的是那個總帶著笑容、說好要一起再吃一頓飯的年輕身影。

