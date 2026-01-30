健美網紅畢嘉琪26歲猝逝！友曬生前照 網見他：身體早拉警報

大陸一名26歲健美網紅畢嘉琪驚傳在睡夢中猝逝，震撼健美圈與粉絲群，他的好友事後也曝光一張他生前打麻將的照片，有網友見狀發現，他的身體似乎老早就發出求救訊號。

畢嘉琪驚傳在睡夢中猝逝。（圖／翻攝自微博，下同）

畢嘉琪是大陸寧波健身圈知名的健美選手，平時以刻苦訓練聞名，社群平台上充滿了他流汗健身的照片，除了健美比賽，他也身兼健身教練，擁有深邃的肌肉線條和厚實的上半身肌肉，備受追捧。

不過就在最近，畢嘉琪卻傳出離世的消息，年僅26歲就離開人間，他的好友在微博上透露，不久前才剛搬進新家，原本計劃與朋友聚餐、打麻將，但因大家行程衝突未能成行，沒想到這竟成為永遠的遺憾。好友也悲痛說道：「明明昨天我還和你續著火花，你不是說火花不能滅嗎？怎麼今天就戛然而止了？至今我還是相信你只是想多睡一點。」

值得一提的是，友人後來還上傳一張畢嘉琪生前打麻將的照片，可見他坐姿有點奇怪，看似癱在椅子上，且嘴唇有些發紫，顯得有些憔悴。有網友看到照片後便直呼：「這不是嚴重缺氧的徵兆嗎？」顯示其身體老早發出求救訊號。

事實上，嘴唇發紫通常和血液缺氧有關，可能與心臟衰竭、肺部疾病（如哮喘、肺心病）或血液循環不良有關，若出現類似症狀應立即就醫，避免延誤治療。

