健行科大師生建置光電防災備援系統 穩定復興區奎輝里災時供電

桃園市原民局杜督導、桃園區公所社會科林課長、奎輝里里長李香蘭，以及健行科大師生合影。圖：健行科大提供

健行科技大學綠色能源研究中心與電機系共同推動「陽光樂活、綠能永續」USR計畫，於桃園市復興區奎輝里辦公處兼避難所完成「太陽能＋儲能」防災備援系統建置。系統平時供應里辦公處用電並為儲能系統充電；一旦停電可立即切換，優先支援通訊、照明與重要負載用電。目前已完成併聯上線、導入遠端監控並通過備援測試，實際提升災時供電穩定度，強化偏遠社區的能源韌性。

系統日發電量約16度，約可供1.5戶日常用電需求。圖：健行科大提供

健行科大說明，該案規劃初期經與桃園市經濟發展局、復興區長蘇佐璽與奎輝里里長李香蘭討論，因復興區常受颱風、暴雨影響，導致電力中斷，但因落石與道路中斷，復電時間可能拉長。由於奎輝里辦公處一樓活動中心，同時肩負避難所功能，對「穩定照明與基本民生用電」有迫切需求，但既有的氫能設備老化且維運成本高，已不敷使用，在市府媒合與區公所支持下，確立奎輝里為示範場域並完成合作意向書簽署。

與奎輝里里民說明光電系統的建置流程、備援切換機制及災時使用重點。圖：健行科大提供

健行科大進一步提到，此項防災備援系統建置過程採共同設計與協作模式，與里長多次溝通，回應屋頂排水與施工疑慮，協同清理排水孔，並增設防水塗層；在備援負載依緊急性與續航條件規劃為「通訊、主要照明、廚房與廁所照明及冰箱」優先供電。計畫師生共同投入「從設計、模組製作、現場建置到後續維運」完整流程；協力廠商負責關鍵設備與配電，確保系統穩定安全。

辦理里辦人員維運教育訓練，建立例行巡檢與通報機制，共同確保系統長期穩定運作。圖：健行科大提供

健行科大表示，為確保系統長期穩定運作，已導入遠端監控與告警，並建立例行巡檢與通報機制。11月7日於奎輝里活動中心辦理完工啟用典禮，結合里民推廣說明會與維運教育訓練，說明備援電力位置與使用規範，讓里民在災時安心使用。

計畫主持人暨綠色能源研究中心主任呂文隆說，「這套5.4kWp自發自用的防災型太陽光電示範系統，每日可產生約16度電。以一般家庭每日平均用電量約10度電估算，足以供應約1.5個家庭的日常用電需求。透過負載優先順序與遠端監控，能在關鍵時刻穩定支撐避難所基本用電」。

