健行科大財金系再獲國家肯定 「數位金融理財服務實務學程」榮獲114年優良學程

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】健行科技大學財務金融系致力於金融專業人才培育，積極實踐「務實致用」的技職教育目標，近年來推動「數位金融理財服務實務學程」成果斐然，不僅已連續兩度獲得勞動部就業學程補助，累計金額近新台幣200萬元，更於日前獲得勞動部勞動力發展署高度肯定，在激烈競爭中脫穎而出，獲頒114年度補助大專校院辦理就業學程計畫「優良學程」殊榮！頒獎典禮於114年12月16日在新莊典華愛丁堡廳盛大舉辦，彰顯健行科大在培育具備即戰力金融人才方面的領先地位。

此優良學程的成功，關鍵在於與金融機構建立了長期且穩定的產學合作機制。學程規劃了「銀行管理實務」、「證券理財實務」與「金融證照輔導」等核心課程，並邀請資深業界專家深度參與協同教學。在112學年度的課程中，業界導師（業師）透過教授專業課程內容，使學生對銀行實務運作有更直接的理解，同時聯邦銀行也藉由進入校園授課，提早選拔合適人才進行實習，有效促進學用接軌，實現學校與企業之間的互利共贏。學程的核心在於扎實的「工作崗位訓練」，讓學員在校期間即可進入聯邦銀行各分行、台中商銀等金融據點接受實務訓練。實習內容多元而具體，涵蓋分行日常營運基礎任務，如協助處理存匯業務、帳務操作、開戶流程、文件整理、點收現金及學習臨櫃等。學員在實際參與反詐騙行動中，展現出高度警覺性與專業能力，在實習期間攔阻多起詐騙案件，充分彰顯了科技大學「實務精神」。

該學程成果最顯著的指標，即是極高的實習留任率與具競爭力的起薪。根據統計，共有12位學員於實習結束後成功留任銀行業，並在114年7月正式轉任為正職人員。其中，9位學員順利轉任聯邦銀行正職，3位轉任台中商銀正職，留任單位涵蓋聯邦銀行總行稽核部、迴龍分行、龜山分行等多元職務。成功留任原訓練單位的學員數量（佔已就業人數的63%），充分展現出「實習即銜接就業」的培訓效果。這些轉正學員的月薪起薪均為38,000元起，證明了學員的職能受到企業高度肯定，成功實踐了技職教育「畢業即就業」的目標。

未來，健行科大將持續與在地銀行及企業深化合作，推動數位金融、綠色行銷與永續教育發展。學校亦計畫透過強化教師企業深耕計畫、推動雙師制實務課程，並建立長期實習與預聘制度，持續培育兼具數位科技能力與社會責任感的金融新世代，藉此強化產學鏈結，落實「務實致用」的核心精神。健行科大財金系榮獲優良學程，不僅鞏固其在技職教育領域的指標地位，更為青年學子開啟了穩健的金融職涯之路。(圖：健行科大提供)