健行科大財金系再獲國家肯定 高留任率實踐技職教育「畢業即就業」

一一四年勞動部「大專校院優良學程」頒獎典禮大合照，表揚各校推動就業導向學程之卓越成果。（健行科大提供）

健行科技大學財務金融系致力於金融專業人才培育，積極實踐「務實致用」的技職教育目標，近年來推動「數位金融理財服務實務學程」成果斐然，不僅已連續兩度獲得勞動部就業學程補助，累計金額近新台幣二百萬元，更於日前獲得勞動部勞動力發展署高度肯定，在激烈競爭中脫穎而出，獲頒一一四年度補助大專校院辦理就業學程計畫「優良學程」殊榮！頒獎典禮於一一四年十二月十六日在新莊典華愛丁堡廳盛大舉辦，彰顯健行科大在培育具備即戰力金融人才方面的領先地位。

健行科技大學財務金融系榮獲一一四年勞動部大專校院優良學程肯定，由計畫主持人吳佩珊代表受獎。（健行科大提供）

在一一二學年度的課程中，業界導師（業師）透過教授專業課程內容，使學生對銀行實務運作有更直接的理解，同時聯邦銀行也藉由進入校園授課，提早選拔合適人才進行實習，有效促進學用接軌，實現學校與企業之間的互利共贏。

學程的核心在於扎實的「工作崗位訓練」，讓學員在校期間即可進入聯邦銀行各分行、台中商銀等金融據點接受實務訓練。實習內容多元而具體，涵蓋分行日常營運基礎任務，如協助處理存匯業務、帳務操作、開戶流程、文件整理、點收現金及學習臨櫃等。學員在實際參與反詐騙行動中，展現出高度警覺性與專業能力，在實習期間攔阻多起詐騙案件，充分彰顯了科技大學「實務精神」。

該學程成果最顯著的指標，即是極高的實習留任率與具競爭力的起薪。根據統計，共有十二位學員於實習結束後成功留任銀行業，並在一一四年七月正式轉任為正職人員。其中，九位學員順利轉任聯邦銀行正職，三位轉任台中商銀正職，留任單位涵蓋聯邦銀行總行稽核部、迴龍分行、龜山分行等多元職務。成功留任原訓練單位的學員數量（佔已就業人數的百分之六十三），充分展現出「實習即銜接就業」的培訓效果。這些轉正學員的月薪起薪均為三萬八千元起，證明了學員的職能受到企業高度肯定，成功實踐了技職教育「畢業即就業」的目標。