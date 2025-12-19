健行科大財金系 畢業即就業 實習轉正月薪38K起跳

桃園市健行科技大學財務金融系致力於金融專業人才培育，積極實踐務實致用的技職教育目標，近年來推動數位金融理財服務實務學程成果斐然，連續2度獲得勞動部就業學程補助，累計金額近200萬元，更獲得勞動部勞動力發展署高度肯定，在激烈競爭中脫穎而出，獲114年度補助大專校院辦理就業學程計畫「優良學程」殊榮。

健行科技大學指出，學程與金融機構建立長期且穩定的產學合作機制，規畫銀行管理實務、證券理財實務與金融證照輔導等核心課程，並邀請資深業界專家深度參與協同教學。 在112學年度的課程中，業界導師透過教授專業課程內容，使學生對銀行實務運作有更直接的理解，同時銀行也藉由進入校園授課，提早選拔合適人才實習，有效促進學用接軌，實現學校與企業之間的互利共贏。

健行科大表示，學程成果最顯著的指標，是極高的實習留任率與具競爭力的起薪，據統計，轉正學員的月薪起薪均為3萬8000元起，證明學員的職能受到企業高度肯定，另外有12位學員於實習結束後成功留任銀行業，並在114年7月正式轉任為正職人員。其中9位學員順利轉任正職，3位轉任台中商銀正職，成功留任原訓練單位的學員數量，占已就業人數的63％，充分展現實習即銜接就業的培訓效果。

健行科大說，未來將持續與在地銀行及企業深化合作，推動數位金融、綠色行銷與永續教育發展，透過強化教師企業深耕計畫、推動雙師制實務課程，建立長期實習與預聘制度，持續培育兼具數位科技能力與社會責任感的金融新世代，藉此強化產學鏈結，落實務實致用的核心精神。