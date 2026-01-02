健行科大電機系學生陳昱臺脫穎而出 榮獲第21屆技職之光

健行科技大學電機系陳昱臺同學，憑藉優異的專業證照技能表現與傑出的學習成果，榮獲第21屆全國「技職之光」獎項，展現技職教育扎實培育成果，值得賀采。

「技職之光」為表揚在技術、專業能力及實務表現上具傑出成就之技職學生，競爭相當激烈。全國大學電機系只有兩位同學獲獎，歷經多重評選脫穎而出，深獲評審肯定，健行科大電機系已連續兩年獲得第20、21屆技職之光更顯得可貴。

陳昱臺表示，能獲得此項榮譽感到十分榮幸，感謝師長的用心指導與學校完善的學習資源，技職教育讓他明白「實作就是最有力的語言;技術就是最好的證明。」過程雖然辛苦，但是每次突破都更接近夢想。未來也將持續精進專業能力，期望將所學回饋社會。

師生分享喜悅合影 (主任彭椏富左1、陳昱臺左2、院長魯大德右2、指導教授蔡懷文右1)。圖：健行科大提供

指導教授蔡懷文指出，學生在學期間展現高度自律與學習熱忱，對於證照考試可以持續不斷努力與追求，此次獲獎不僅是對學生努力的肯定，也證明技職教育在培育實務人才上的重要價值。

健行科技大學表示，未來將持續深化技職教育，強化實作與產學接軌，培養更多具備專業能力與競爭力的優秀技職人才。

