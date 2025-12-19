健行路斥資8097萬改善完工 盧市長：打造學童安心通學環境

盧秀燕市長及立委江啟臣一起牽著學童走上改善後的安全道路。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

台中市長盧秀燕秉持「以人為本」的施政理念，持續推動人行道環境優化，為提升北區健行國小延伸至忠明高中一帶通學安全及健行路行車品質，建設局爭取中央補助共斥資八千零九十七萬元推動周邊道路人本改善工程已順利完工。盧市長十九日親自主持完工典禮表示，這次工程讓學童、長者與行動不便者皆能安全通行，兼顧行車順暢。

「今天不是市長的身分，是北區的女兒回家！」盧市長指出，北區人口比例及面積較廣，許多道路及建設日漸損毀老舊，因通學與通勤需求密集，市府將人行環境改善列為施政重點，持續推動道路燙平及人本交通建設，如過去花費近1億元整修忠明南路。這次工程除提升健行國小及忠明高中周邊通學安全外，也同步優化區域通行動線，特別感謝立法院副院長江啟臣、市議員陳政顯及陳文政大力支持，也感謝市府建設局團隊，北區建設不只開工，更順利完工。

建設局長陳大田說明，此次道路人本改善工程著重提升行人安全與無障礙空間營造，除道路燙平外，更將人行道拓寬至二點五公尺、優化八十九處無障礙斜坡道、改善十七處路口行人安全及十三處左轉偏心車道，影響人行道空間的公共設施天橋一座及四處人行地下道也進行拆除，創造行人友善空間。