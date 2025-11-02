健行遇水趣！二水千人健行水上漂 親水體驗田園樂活

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為讓更多人體驗二水鄉的自然美景與在地文化，今年「二水跑水節」首次舉辦「千人健行水上漂」活動，參與的民眾今（2）日集結於水心之初大草原，在二水鄉長蘇界欽、縣府參議柯呈枋等人鳴槍後起走，沿著全長2.7公里的路線健行，並特別設計300公尺「跑水道」，讓大家親身感受「跑水」的趣味。

今年二水跑水節首次推出「千人健行水上漂」，於水心之初大草原熱鬧登場，二水鄉長蘇界欽、縣府參議柯呈枋等人鳴槍後，民眾出發健行。（縣政府提供）

活動路線漫步於風光明媚的自行車道，沿途可欣賞二水的田園風光與山水景致。民眾一邊健走、一邊感受八堡圳的清涼水流，甚至與行駛的火車「並肩競走」，充滿趣味與活力。有民眾大喊：「第一次這麼近距離接觸八堡圳，好清涼又刺激！」部分參加者更挑戰與火車同框競走，在田園與鐵道間穿梭，留下難忘的照片與回憶。

廣告 廣告

活動不僅強調娛樂，也兼具教育意義。農業部農田水利署彰化管理處特別引入溪水並調控水量，讓民眾安全下水，體驗八堡圳運水歷史，感受先人開鑿水圳、拓墾彰化土地的辛勞，也提醒大家珍惜水資源、飲水思源。

今年二水跑水節首次推出「千人健行水上漂」，於水心之初大草原熱鬧登場，二水鄉長蘇界欽、縣府參議柯呈枋等人鳴槍後，民眾出發健行。（縣政府提供）

完成健行的參加者，除了可獲得紀念運動毛巾及束口袋後背包，還能參加抽獎，豐富獎品包括55吋電視、腳踏車及摺疊拉桿購物車，不少家庭及親子組隊踴躍參與，現場氣氛熱烈，笑聲與歡呼聲交織成田園樂章。

二水鄉亦正值白柚、芭樂、胭脂茄、白玉苦瓜及濁水米產季，活動現場設有農特產品展售攤位，遊客健行之餘，可順道選購新鮮水果與特色農產，兼具旅遊與採買樂趣。

今年二水跑水節首次推出「千人健行水上漂」，於水心之初大草原熱鬧登場，二水鄉長蘇界欽、縣府參議柯呈枋等人鳴槍後，民眾出發健行。（縣政府提供）

八堡圳開鑿於1709年，被譽為「彰化母親河」，二水鄉是水源起點，兼具自然景觀與歷史文化。歷史悠久的「二水國際跑水節」已有超過300年歷史，是祈求風調雨順、年年豐收的重要儀式。

二水鄉長蘇界欽表示，希望透過「千人健行水上漂」活動，讓民眾親身參與、體驗傳統跑水文化，也讓二水的田園風光與豐饒物產被更多人看見與認識。