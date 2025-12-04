健談「HACH HEALTH+」亮相 打造智慧營養新標準

【記者柯安聰台北報導】隨著高齡化、慢性病與精準醫療需求快速上升，臨床營養管理已成為醫療品質提升的核心關鍵。營養醫學專業化領導品牌—健談公司（7641），成功將AI × 健康數據 × 個人化營養決策深度整合，迅速開拓科技健康管理的成長曲線。4日受邀參加2025年台灣醫療科技展（Taiwan Healthcare+），在展會中的”智慧醫療展區”展出全新升級的「健管家遠距智慧營養管理系統HACH HEALTH+」，該系統以臨床級AI、跨院所整合能力與可擴張的照護模式為核心，成為本次展會上醫療AI與精準健康領域的亮點之一。



健談董事長林鈺軒表示，HACH HEALTH+以「影像辨識→營養分析→風險偵測」的自動化流程為基礎，成功讓營養照護從人力密集走向數據驅動，不論是在住院醫療、門診治療、居家健康管理或長期照護場域，都能協助醫療院所大幅提升營養介入效率與照護標準化，是健談近年來深耕醫療AI領域佈局的代表性成果。



HACH HEALTH+ 本次展示完整的AI食物辨識與營養分析能力，包括：(1) 3 秒級AI食物辨識與即時計算份量技術：健談將影像辨識與語音輸入深度整合，使用者僅需「拍一張照片」或「說一句話」，系統即可在3秒內完成飲食紀錄，包括餐點辨識、份量推估與營養素換算。此技術在亞洲常見的混合式便當、羹類、麵食、火鍋等複雜料理中仍能維持高準確度，顯著提升外食族、上班族與高忙碌族群的紀錄效率與依從性，辨識速度與精準度皆領先同業。(2) 15大臨床重要營養素分析：系統涵蓋普林、磷、碘、鉀、鈉、蛋白質、脂肪、總熱量等，特別適用於癌症治療、慢性腎臟病、代謝症候群等需精準控制的高風險族群，協助醫療團隊快速掌握營養狀態，提供即時可行的介入建議。(3)從影像至營養至風險的全自動流程：讓臨床營養師能直接看到風險指標與趨勢，不再需要繁重的人工紀錄，創造照護流程效率可提升30％至50％。







(圖)健談公司參加台灣醫療科技展，在展會中的”智慧醫療展區”展出全新升級的「健管家遠距智慧營養管理系統 HACH HEALTH+」，以臨床級AI、跨院所整合與可擴張照護模式為核心，成為醫療AI 與精準健康亮點。圖中為董事長林鈺軒。



此外，健談攜手國衛院（NHRI）童俊維教授團隊合作，強化AI模型可信度與臨床適用性研究，同時確保技術具有醫學證據基礎，堆疊HACH HEALTH+導入與大型醫療院所、診所等合作良好的技術實力。



林鈺軒進一步指出，全球健康管理的需求正快速轉變。外食文化普及、作息紊亂、長期壓力與體重管理困難等問題已成為現代人的共同挑戰，使「如何更有效管理自己」成為最迫切的市場痛點。隨著 AI 技術的成熟，健康管理的模式也從單純記錄飲食或運動，進化成以影像辨識、語音輸入及個人化健康資料模型為核心的「智慧化健康決策流程」，使用者能透過科技快速了解自身狀態、制定更適合自己的飲食與健康策略。這股由生活型態驅動的需求浪潮，使個人化營養管理與AI健康服務成為全球成長最快速的健康科技領域。健談憑藉多年在消費者端累積的使用者行為資料與產品迭代經驗，得以迅速提升 HACH HEALTH+ 的產品價值與健康管理效果，並進一步擴大平台用戶族群，強化公司在智慧健康市場的核心競爭力。



林鈺軒進一步表示，近1年來公司已走訪超過50家以上醫療院所進行HACH HEALTH+產品推廣，目前健談在醫療臨床場域的合作成果豐碩，HACH HEALTH+已成功導入多家醫療院所並獲臨床採用，合作夥伴涵蓋臺大醫院、臺北榮總、台北慈濟醫院等醫學中心，以及北榮新竹分院、基隆長庚紀念醫院等區域與地區醫院，並延伸至台北海洋科技大學等健康促進與教育單位。同時，公司正積極洽談多家醫院等合作案，為未來營運規模擴張奠定穩固基礎。（自立電子報2025/12/4）