健走結合農產推廣 水林社區展現活力與人文魅力

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】「水林鄉秋季健走暨在地農產推廣活動」於今（ 日）在尖山腳、蕃薯厝兩大社區盛大登場，吸引許多家庭與社區居民參與。活動結合地方農產、健走運動與人文導覽，讓民眾在舒適的秋季景色中，以最貼近土地的方式體驗水林的自然風光與鄉村魅力。

立法委員兼民進黨雲林縣黨部主委劉建國到場與鄉親互動，他表示，尖山腳與蕃薯厝擁有獨特文化與景觀，是值得更多人深入認識的地方。藉由健走，民眾能重新看見家鄉風貌，也能透過運動促進健康。他強調，活動不僅是健身，更是社區情誼凝聚的重要契機，象徵地方發展的活力。

尖山腳社區發展協會理事長葉吳秋蘭則介紹當地多樣的農產特色，包含手滷菜、手工花生糖、烘焙點心、阿嬤的粿、地瓜包、有機蔬菜與有機米等，皆由在地居民以傳統技法與用心製作，是社區最具代表性的產品。他歡迎旅客及鄉親多到社區走走、品味道地美食，支持小農經濟。

水林鄉民代表陳文正表示，尖山腳逐步完成多項建設，讓社區環境愈趨完善。今日健走人潮踴躍，不僅讓更多民眾看見地方的進步，也展現社區居民的團結。他認為，這項活動成功串聯地方情感，是推動社區再生的重要力量。

民進黨雲林縣黨部指出，未來將持續深入各社區舉辦活動，從運動、農產到文化推廣，讓更多人走進水林、認識水林、愛上水林，共同打造更健康、更美好的生活環境。（照片／民進黨雲林縣黨部提供）