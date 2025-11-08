健走結合防災與健康 觀音區千人齊步行展現活力桃園

桃園市副市長王明鉅今(8)日上午前往觀音區，出席「桃園市觀音區空汙防災巡護協會舉辦114年活力健康愛觀音健走活動」。王明鉅表示，該活動已邁入第2年，今年共計吸引約1,000位市民熱情參與。健走是一項簡單又有益身體健康的運動，鼓勵市民朋友養成每日運動習慣，唯有持之以恆，才能讓身體越來越健康，也讓生活更加有活力。

王明鉅提及，肺癌已連續多年為國人癌症死因首位，尤其空氣污染的來源不僅來自工廠，許多日常生活中看似不起眼的行為，其實也會造成身體傷害，例如家中老舊機車排放的黑煙、廚房烹煮產生的油煙，甚至到廟宇參拜時香火瀰漫，都是PM2.5的主要來源，因此市府積極推動低劑量肺癌篩檢擴大計畫，近日也全國首創行動CT醫療車，將深入觀音、龍潭、復興等偏遠地區，彌補就醫缺口，讓在地鄉親免於長途奔波即可完成檢查，獲得更完善的照護。

桃園市觀音區空汙防災巡護協會舉辦114年活力健康愛觀音健走活動。圖：市府提供

體育局表示，本次健走活動自樹林市民活動中心出發，沿途行經三奇養蜂場、蓮花生態滯洪池返回原點，全程約4.2公里，路線融合在地自然生態與綠色空間，讓參與者在健走過程中，充分感受桃園市優質的運動休閒場域。市府積極鼓勵市民養成運動習慣，維持健康體態，未來將持續以「場域可近」與「運動可進」為目標，透過資源整合與場域優化，提升市民運動參與機會。

