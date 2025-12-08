健走踏出治理步伐 謝典霖亮相田尾親子活動 外界解讀：縣長之路穩健前行

▲彰化縣議會議長謝典霖與田尾鄉鄉親在健走前與民眾一起跟著運動老師熱身。（圖／謝典霖服務處提供）

【記者 范東平／彰化縣 報導】由田尾鄉青溪婦女協會在6日舉辦的「114年彰化縣田尾鄉親子健走活動」熱鬧登場，吸引許多家庭大手牽小手共同參與。彰化縣政府、縣議會、體育會與田尾鄉各社區協會、村長聯誼會、鄉民代表會等單位皆全力支持，現場氣氛溫馨熱絡。

彰化縣議會議長謝典霖也特地到場與鄉親一起健走，沿途與民眾親切互動，感受地方濃厚的人情與活力。他表示，健走是一種「穩定、堅持、向前」的態度，就像地方建設一樣，需要一步一腳印、扎扎實實累積能量。

近來外界頻頻關注謝典霖下一步動向，許多基層支持者更直言「希望他承擔更大的責任」。對此，謝典霖保持一貫沉穩態度，強調「隨時做好準備，迎接所有可能的挑戰」。活動中他所展現的親民風格與穩健步伐，也被解讀為「走向下一個階段」的重要象徵。

地方人士分析，謝典霖長期深耕彰化，熟悉各項建設推動脈絡，加上基層評價穩定，被視為未來彰化縣長有力人選。此次現身親子健走，被認為除了關心鄉親健康，也是向社會傳達「準備進入更高層級治理責任」的訊號。

親子健走在溫馨笑聲中圓滿落幕，而謝典霖的每一步，也讓外界更加關注他在彰化政治版圖中的下一步布局。

▲彰化縣議會議長謝典霖在健走活動前與民眾揮手致意。（圖／謝典霖服務處提供）

