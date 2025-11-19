健身包裝色情！櫃檯妹兼職找人下海做半套…被逮裝傻：不知房內在做什麼

記者陳弘逸／台北報導

健身社女櫃檯人員，兼職容留及媒介女子替嫖客提供「半套服務」。（示意圖／Pixabay）

台北市郭姓女子擔任健身社櫃檯人員，竟兼職容留及媒介女子替嫖客提供「半套服務」，並從中抽成牟利；今年才開業1個多月，就遭檢警查獲，當下鍋女還裝傻辯稱，只是代班櫃檯人員，不清楚房間內在做什麼，遭辦案人員識破，法院依法判她5個月有期徒刑，得易科罰金，沒收扣案物品及2700元營業所得，可上訴。

判決指出，郭女今年1月9日擔任台北健身社櫃檯人員，負責招呼客人、安排按摩師、接待客人至包廂及收費；他還兼職容留及媒介女子替嫖客提供「半套服務」，每次分別收取2300元至1900元不等費用，提供性交易。

廣告 廣告

開業約1個多月，就遭警方查獲，並查扣營業所得1萬5600元、營業預備金5萬6800元、監視設備、點鈔機、手機及保險套等證物。

郭女落網辯稱，只是代班櫃檯人員，不清楚房間內在做什麼；但女服務生都坦承犯行，審理時，才改口坦承犯行。

法官認為，郭女共同以媒介、容留女子與他人為猥褻行為方式營利，有害社會善良風俗；審理後，將他依共同犯圖利容留猥褻罪，2罪，判處5個月有期徒刑，得易科罰金，沒收扣案物品及2700元營業所得，可上訴。

更多三立新聞網報導

不甩兵單溜去泰國…返抵機場當場被逮！白目役男扯出毒品、詐欺一堆前科

Joeman反毒宣導影片曝！持大麻緩起訴＋100小時義務勞務…他1句話自嘲

陸軍蘭指部上尉「擅離職守」被抓包！他走去買咖啡、夜市吃晚餐…下場曝

家庭背景曝！退休緬甸華僑殘殺妻子…家境小康「1離奇原因」犯人倫悲劇

