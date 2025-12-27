健身女神進軍SWAG！上圍比臉大「邊走邊晃」放桌上：中國最好

日本女星澀谷由里加入成人平台SWAG。（圖／翻攝自澀谷由里Instagram）





現年36歲的日本人氣寫真女星澀谷由里，日前重磅宣佈加入成人平台SWAG，擁有天使臉孔、H罩杯魔鬼身材的她備受外界關注，在平安夜當晚展開首次直播，陪伴粉絲度過浪漫佳節！而她日前飛往中國大陸拍片，狂讚「中國最好」也引起關注。

澀谷由里自拍邪惡視角。（圖／翻攝自澀谷由里臉書）

「甜系辣妹」澀谷由里畢業於日本名校青山學院大學，2012年出道時從事寫真偶像工作，後轉往台灣與中國大陸演藝圈發展，留學學習中文與粵語。她經常在社群分享生活日常，包括為了維持魔鬼身材的健身影片，還有各種場景的火辣美照，追蹤人數高達110.4萬。

澀谷由里稱讚中國點餐最方便。（圖／翻攝自澀谷由里臉書）

澀谷由里日前飛往中國大陸拍下一支中文VLOG，影片中她以一口流利中文介紹自己最常去的餐廳，身穿大地色系短版毛衣、牛仔長褲，緊身設計展現出豐滿胸型，她相當懂得男性粉絲想看的視角，特意由下往上拍攝，一邊走路一邊晃動引人遐想；點餐時也將胸部放在桌上，嬌嗔：「吃什麼好呢？」最後還是點了沙拉維持身材。



