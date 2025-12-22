「健身女神」澀谷由里進軍SWAG！超狂上圍比臉大

日本女星澀谷由里預告平安夜首次開直播陪粉絲。（圖／翻攝自澀谷由里Instagram）





日本人氣寫真女星澀谷由里今（22）日宣佈正式加入成人平台SWAG，她擁有天使臉蛋與極具記憶點的H罩杯曲線，IG追蹤人數高達110.2萬，曾多次登上網路熱搜、掀起話題。

澀谷由里加入成人平台SWAG。（圖／翻攝自澀谷由里Instagram）

澀谷由里加入成人平台SWAG。（圖／翻攝自澀谷由里Instagram）

澀谷由里喊話台灣粉絲：「台灣的大家一直都很溫柔、很溫暖，你們每一份支持我都非常珍惜，接下來，希望能用更貼近的方式，和大家一起度過更多美好的時光。」她以流利中文預告，將在平安夜首次開直播陪粉絲，會準備特別的內容給大家。

廣告 廣告

現年36歲的日本女星澀谷由里，畢業於日本名校青山學院大學，2012年出道時從事寫真偶像工作，後轉往台灣與中國大陸演藝圈發展，並留學學習中文與粵語。身為「健身女神」的她，副業有內衣品牌、高蛋白飲品、女性私人健身房，多方發展經營得有聲有色。



【更多東森娛樂報導】

●格雷女胸前挖空看光光！坐下「布料炸裂」男主持人看傻眼

●陳芳語轉身「一片肉色」超炸裂！合體爆紅神曲男神逛街

●水中大解放！薔薔上岸轉身「一片肉色」網友嗨翻了

