健身妹手機忘收！性愛片「遭色龜偷傳」自己手機欣賞 惡行遭抓包

（記者張芸瑄／台中報導）台中一名男子阿虎（化名）日前到健身房運動時，見女子小晴（化名）將手機放在桌上未隨身攜帶，竟起了好奇心，擅自拿起手機翻看。未料在相簿裡看到小晴與男友的性愛影片後，他不但沒有放下手機，還利用 AirDrop 將影像悄悄傳至自己的手機。行為曝光後，小晴震怒報警，男子也因此面臨刑責。

示意圖／男子利用 AirDrop 將影像悄悄傳至自己的手機。（擷取自 免費圖庫freepik）

擅翻他人手機 性愛片遭 AirDrop 竄出

依判決書記載，事件發生於 2023 年 6 月。阿虎在健身房休息區看到小晴手機無人看管，便直接解鎖翻閱相簿。在發現私密影像後，他心生歹念，把影片透過 AirDrop 傳輸至自己的 iPhone。行徑被事後察覺，小晴立刻循司法途徑報案提告。

達成調解仍須負刑事責任

案件進入司法程序後，阿虎坦承犯行，並在小晴友人的監督下刪除影片，雙方後續也達成調解協議，阿虎依約履行。台中地院簡易庭審理認定，他未經允許擅自重製他人性影像，已構成犯罪，最終判處 2 個月徒刑、緩刑 2 年，全案仍可依法上訴。