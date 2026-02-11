健身工廠全國串聯「捐血行動」 北中南同步響應募集1177袋熱

健身工廠全國串聯捐血行動北中南響應 募集1177袋熱血實踐企業社會責任。（圖／健身工廠提供）

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】因應農曆年節將至、全台血液庫存持續拉警報，健身工廠於農曆年前最後一個周末舉辦全國捐血活動，串聯北中南資源同步展開公益行動，於長春廠、林口廠、九如廠三個場館設置捐血點，並結合全台12個捐血中心共同響應，號召員工、會員與民眾踴躍捐血，為年節前醫療用血需求提供即時支援。 健身工廠全國串聯捐血行動共吸引825人次參與，成功募集1177袋血液，從北到南串聯熱血行動，為全台醫療體系提供即時支援。

健身工廠總經理林洵賢表示，健身工廠深信企業在追求成長的同時，更應主動回應社會需要，「強國必先強身，有志者事竟成，不只是品牌口號，而是我們實踐企業社會責任的行動準則。當我們看見年節前全台血液庫存吃緊，更應挺身而出，整合全台據點與夥伴力量，用實際行動支持醫療體系，讓健康不只留在健身房，而是走進社會、守護更多生命。」

台灣血液基金會指出，隨著長達9天的農曆春節即將到來，全台各地血液庫存量頻頻拉警報，台北捐血中心、新竹捐血中心、台中捐血中心與高雄捐血中心近日持續呼籲民眾前往各捐血點踴躍捐血，以紓緩急診救治與常態性醫療用血短絀的狀況。血液基金會進一步說明，115年捐血月自1月15日啟動以來，各型血液募集進度大幅落後，其中O型血液庫存最為吃緊，頻亮紅燈警示，A型與B型血液亦長時間維持黃燈警戒。截至2月1日，全台血液庫存距離安全儲備目標仍有約11萬袋的缺口。

若未能於年節前補足，春節期間急診救治與常態醫療用血恐更加吃緊。健身工廠指出，品牌長期深耕健康產業，除推動全民運動與健康生活外，更是將「強身」從個人健康延伸至社會關懷，透過企業號召力整合資源，讓健身不只是鍛鍊體能，更成為守護生命的重要力量。

