健身工廠女廁「發現小孔」遭疑偷拍 業者：螺絲外露

健身工廠長春廠的女廁近日被會員質疑偷裝針孔攝影機，經警方及工作人員確認後，為裝飾固定之螺絲外露，非偷拍設備，當事人也澄清是虛驚一場。

健身工廠女廁所的門板出現可疑的「小孔」。（圖／翻攝自Threads）

一名網友在Threads發文表示，健身工廠長春廠女廁所的門板上出現可疑的「小孔」，外型看起來不像釘子，讓她懷疑是針孔攝影機，詢問工作人員後對方說是釘子，事後她將畫面拍下，PO到網路上詢問廣大網友，掀起眾人討論。

原PO向工作人員反映後，健身工廠隨即派員進行檢查，後續主動聯繫她說明，仔細確認並檢測，沒有檢測到紅外設備，並提到今後每一日都會進行紅外檢測。處理態度很積極、有耐心，證實只是虛驚一場，原PO也發文澄清，強調自己只是提出疑問，對造成業者困擾感到抱歉。

廣告 廣告

警方獲報前往現場檢視。（圖／翻攝自Threads）

對此，健身工廠也說明，接獲通報後針對長春廠男女更衣室全面清空，並請男女警各一名入內，手持針孔偵測器來檢視。健身工廠再次強調牆上小洞，不是針孔攝影機鏡頭，隔間內也沒有任何可疑線路。

健身工廠提到，後續將妥善補好處理廁所孔洞，感謝所有網友關注，保護會員運動安全，是健身工廠職責。此事件攸關隱私安危，因此，破例拍照佐證，警察確實有來調查，再次強調，健身工廠更衣室，全面禁止拍照錄影。

延伸閱讀

失事F-16V黑盒子找到了？ 顧立雄：訊號斷斷續續、尚在確認中

「小腸像望遠鏡套疊」害腹痛！元凶是罕見Vanek腫瘤

信偏方治頭痛！陸婦生吞魚膽引肝衰竭 醫生示警：比砒霜還毒