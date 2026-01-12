健身工廠驚見「神祕孔洞」！女會員憂被偷拍 業者急澄清誤會大了

記者鄭玉如／台北報導

健身工廠長春廠一名女會員在女廁發現可疑孔洞，擔心是針孔攝影機，發文詢問掀起引發討論。業者主動報案，警方到場檢查後確認，僅為螺絲釘掉落所留的孔洞。（示意圖／三立資料照）

台灣連鎖健身房「健身工廠」長春廠近日遭一名女會員質疑，指在女廁牆面發現可疑的孔洞，擔心是針孔攝影機，嚇得表示「還有淋浴間，我沒敢去看」，貼文引發討論。業者得知後主動報案，並請警方到場調查，未發現可疑物品，確認僅是「螺絲釘掉落留下的孔洞」。

一名女網友在社群平台Threads發文指出，近日在「健身工廠」長春廠的女廁所，發現牆壁上出現小孔洞，擔心是針孔攝影機，於是拍下PO網詢問，「還有淋浴間我沒敢去看….工作人員說是釘子，我覺得不像釘子」，第一時間她也向工作人員反映，業者隨即展開調查，並報警處理。

健身工廠事後回應，當下已將長春廠男女更衣室全面清空，並由一男一女警員進入場內，手持針孔偵測器進行檢視，確認牆面上的孔洞並非針孔攝影機鏡頭，而是裝飾固定的螺絲外露，隔間內也沒有任何可疑線路，後續將修補廁所的孔洞，避免再次造成誤會。

健身工廠最後更強調，「健身工廠更衣室，全面禁止拍照錄影」，本廠每個月都會定期進行紅外線針孔檢測，11日再次全面檢測，結果一切正常。感謝會員們的支持，健身工廠將持續落實場館管理與安全巡檢，共同維護運動環境的安全。

