健身成果驚人！黃國昌「1年瘦17公斤」 把館長弄到下巴快脫臼
娛樂中心／倪譽瑋報導
網紅館長（陳之漢）14日被昔日戰友李慶元與高階主管小瑋「毀滅式爆料」，深陷爭議的他仍持續發展事業。16日民眾黨主席黃國昌健身滿一年，館長PO出與他的訓練影片，兩人對練柔術，黃國昌一度把館長壓制在地，驚人表現讓館長稱讚「被國昌老師弄到下巴快脫臼了，佩服他。」而有媒體報導，黃國昌一年來的訓練除了讓柔術提升外，體重也從94公斤瘦到77公斤。
館長爆料風波延燒 個人社群仍持續發展
館長近期深陷元老級員工「大師兄」李慶元的毀滅式爆料風波，指控他曾要求特助小偉拍私密照給館嫂；館長則反控，「這群人」在爆料後將持續對其進行「造謠」試圖勒索錢財，相關爆料均為不實。
深陷爭議的館長，16日晚間突在臉書PO出一段與黃國昌訓練的影片，兩人穿著道服練習柔術，影片中，黃國昌問館長是不是穿新衣服？館長笑回：「對啊，手差點斷掉，太久沒練了。」黃國昌再問：「你今天可以嗎？手不會又斷掉吧？」館長笑著說「不會啦，不會啦。」
對練柔術壓制館長 黃國昌健身一年成果驚人
接著兩人交戰，過程中館長一度被黃國昌壓制在地，他們表情都有些猙獰。最後訓練結束，館長扭了扭下巴，似乎有被黃國昌「弄到」，對方則笑虧「你像一塊放在砧板上的肉，看人家要怎麼搞你，完全沒招架之力。」館長也在貼文中認可黃國昌的成長，「國昌老師訓練滿一年，今天把我弄到下巴快脫臼了。佩服他練了一年，真的很男子漢。」
訓練影片PO出後引發討論，不免讓人想知道黃國昌對於館長深陷爭議的看法，他僅回應「私事不適合評論」，本次因為健身滿一年，便和館長來運動。關於黃國昌的健身成果，根據《TVBS新聞網》報導，他在鍛鍊一年後，體重驚人地從94公斤瘦到77公斤。
