健身房偷看女子手機、還擅傳她性愛影片 台中噁男遭判刑2月

台中市一名女子日前前往健身房運動時，將手機放在桌上，竟被一旁男子擅自拿去翻閱相簿，甚至將她的性愛影片傳送到自己手機，女子察覺有異，氣得直接報警提告。台中地方法院簡易庭近日作出判決，將男子依無故重製他人性影像罪判刑2月、緩刑2年。

根據判決書，A男2023年6月前往台中市某健身房運動，看到B女將手機放在桌上，未經對方同意，擅自拿來翻閱手機相簿，發現其中有她的性愛影像，竟利用iPhone的AirDrop分享功能，將影片傳到自己手機。B女事後驚覺有異，氣得報警提告，A男也遭檢方依無故重製他人性影像等罪起訴。

經台中地方法院簡易庭審理，A男對犯行坦承不諱，依照B女友人的要求刪去手機內的影片，並與B女達成調解，並持續依約履行。法官審酌其犯後態度，最終依無故重製他人性影像罪，判處有期徒刑2月，緩刑2年，全案仍可上訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

