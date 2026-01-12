健身房女廁驚見可疑小孔！業者火速清查真相曝光了…

生活中心／李筱舲報導



近日一名女網友在社群平台發文，表示自己在健身房的牆面上發現一個可疑的小洞，其外觀結構看上去不太像釘子的痕跡，懷疑是遭人安裝了針孔攝影機。消息一出也引發許多女性網友的恐慌。該貼文曝光後，立刻在網路上引發熱議。對此，健身房也於第一時間做出回應。









健身房女廁驚見「可疑小孔」！她嚇壞急發文「業者火速清查」真相曝光了

一名女網友近日在健身房的女廁所發現了可疑的孔洞。（圖／Threads ＠venus_bt授權提供）





這名女網友10日在Threads上發文表示：「請問脆友，這個是針孔攝影機嗎？」指出自己在健身房的女廁所及淋浴間發現了可疑的痕跡，她隨即向工作人員詢問，而工作人員表示這是釘子的痕跡，但女網友認為這並不像是釘子，於是發文詢問網友，並附上了幾張孔洞的照片。文章曝光後，引發網友熱議，網友留言表示：「有疑慮建議報警，不過放大看比較像十字螺絲」、「無論他是否是釘子，你的懷疑都非常合理，且報警也是正確的選擇，謝謝你保護廣大女性！」。

健身房隨即公告，表示經查確認為裝飾固定之螺絲外露，非偷拍設備，並強調健身房會持續落實場館管理與安全巡檢。（圖／Threads ＠venus_bt授權提供）

針對疑慮，健身房也在留言區公告說明：「健身房女廁所內，會員發現疑似針孔一事，經查確認為裝飾固定之螺絲外露，非偷拍設備。本廠每月皆定期進行紅外線針孔檢測，今早再次全面檢測，結果一切正常。感謝會員們的支持，健身房將持續落實場館管理與安全巡檢，共同維護運動環境的安全。」女網友也再次發文感謝健身房的協助，並感嘆現在有太多偷拍的社會案例，呼籲外界不要責怪每一位「大驚小怪」和「驚弓之鳥」的女生，強調該譴責的是犯罪者而非受害者，也希望所有偷拍犯都能得到應有的懲罰。

