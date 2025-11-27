健身房插旗廈門挨轟收紅錢 館長：我拚死命去中國賺錢，為了幹掉民進黨！

（圖／翻攝YOUTUBE)





「館長」陳之漢日前宣布，成吉思汗健身房有望進軍中國廈門，綠營質疑金主跟中共有關，砲轟館長成統戰樣板、中共同路人。館長陳之漢嗆聲，他會非常努力，去中國大陸拚死命的賺錢，「我現在所賺的每一分錢，都是要幹掉民進黨！」「法律規定不能幹掉民進黨嗎？」他賺錢成立電視台、自媒體，捐錢給民眾黨、國民黨。難道錢給民進黨？才沒有違法？

館長表示，他在選舉的時候會出現，為了下架民進黨。拯救台灣人，免於戰火之苦。他賺到錢，就出錢出力。

館長說，他會非常努力，去中國大陸拚死拚命的賺錢，他也會非常努力，在台灣繼續經營好他的健身房、便當店、電商。

館長誓言，「我現在所賺的每一分錢，都是要幹掉民進黨！」「怎樣？法律規定不能幹掉民進黨嗎？」「我賺錢不能幹掉民進黨嗎？」

有人在網路質疑館長去中國賺錢，回來做自媒體，這樣是否違反國安法？館長回應，他賺錢，用媒體挺白挺藍，不行嗎？難道他一定要挺綠？

館長嗆，他跟民進黨就是血海深仇。「我賺到了錢，想成立電視台、自媒體，想捐錢給民眾黨、國民黨，法律規定不行嗎？」難道賺到錢，一定要給民進黨？才是沒有違法？

