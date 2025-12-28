健身房教練劈腿2女同事 女友持性影像供情敵男友觀賞慘了

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市健身房教練吳男與王姓女同事交往期間，又劈腿另名同事甲女並拍攝性影像，經王女涉嫌偷錄後，播放給甲女後來的男友同事觀賞，被高等法院高雄分院依妨害電腦罪，判處易科刑4月，並審酌她賠償和解，宣告緩刑2年。

據了解，被告吳男在高雄市某健身房任職教練，與王姓女同事交往期間，又劈腿另名同仁甲女，並持手機拍攝甲女性影像，轉存王女交付給他的電腦，後來甲女與吳男分手後，與另名同事王男交往。

2023年9月至10月間，王女自電腦發現甲女性影像後存入自身手機。王男聽聞此事後，於11月間約王女到咖啡店見面，當場觀看性影像後告知甲女。仁武分局接獲報案，傳喚王女到案說明，釐清案情後，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

橋頭地院依無故重製他人性影像罪，判處王女有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日，她不服上訴後，高雄高分院審酌她花25萬元和解，維持原審審刑度，但予以緩刑2年，尚未定讞。

