健身房正妹「色色片洩漏」！噁男「手癢上傳」慘了

社會中心／李明融報導

2023年台中大里區一間健身房內發生一起盜傳影片事件，一名女子將自己的手機放在桌上，李男拿起手機偷看女子的手機相簿，發現相簿中有女子和男友拍攝的私密影片，李男看到後心生歹念，利用手機AirDrop共享功能，把影片傳到自己手機裡，女子事後發現憤而提告，台中地院審理時，李男賠償被害人，達成和解，法官依無故重製他人性影像罪，判刑2月、緩刑2年，可易科罰金。

健身房正妹手機放桌上「色色片洩漏」！台中噁男「手癢上傳」下場慘了

李男健身房運動，看到女子將手機放在桌上，擅自拿起偷看。（示意圖，非當事人／翻攝自pexels）根據判決書內容，李男2023年6月到台中某間健身房運動，看到女子將手機放在桌上，在沒有經過對方同意下擅自拿起，打開手機查看，瀏覽手機相簿，意外發現相簿內存有女子與男友的性愛影片，李男當場產生歹念，利用手機AirDrop的共享功能將影片傳到自己手機，女子發現後氣得報警處理，並提告。

健身房正妹手機放桌上「色色片洩漏」！台中噁男「手癢上傳」下場慘了

台中地院審理給予緩刑2年，全案仍可上訴。（圖／翻攝自Google Maps）

台中地院審理時，李男坦承犯行，除了按照女子友人要求刪除手機裡的影片外，也跟女子達成和解，並持續依約履行，法官認為，李男隨意翻看他人手機並私自拷貝影片，完全無視他人隱私權，行為極不適當。考量李男事後與被害人和解且並無前科，法官判定其應無再犯可能，最終依「無故重製他人性影像罪」判刑2個月，並給予緩刑2年的自新機會，全案仍可上訴。

