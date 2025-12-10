健身房重訓錯了！醫揭「運動逆齡術」：錯了免疫系統崩盤

記者施春美／台北報導

醫師蕭捷健表示，最新運動逆齡術，是讓心跳加速到「有點喘但還可以說話」的程度，每週150分鐘，再加上深蹲等重訓即可。（圖／翻攝畫面）

現代人重視運動，但醫師蕭捷健表示，過度運動者的免疫系統會直接崩盤，比不運動還糟。今年(2025)最新的運動逆齡術，聽起來超廢，只要讓心跳加速到「有點喘但還可以說話」的程度，每週150分鐘，再加上深蹲等重訓，而不須到健身房拿槓鈴壓垮自己。

減重醫師蕭捷健在其臉書表示，2025年的最新研究指出，人體的免疫系統會老化，免疫細胞無法打仗、抓出病毒，反應又慢，還導致全身慢性發炎，讓人總是感到莫名疼痛。

廣告 廣告

蕭捷健表示，許多人發現身體變差時，周圍親友會建議，應該多鍛鍊，於是，人就開始熱血沸騰，例如每天跑10公里、深蹲200下，但此舉反會讓免疫系統崩盤，比不運動還慘。

針對運動量與免疫力，科學家已經為此畫出了一條 「J型曲線」。(圖／取自蕭捷健的臉書)

他說明，科學家已經對此畫出了一條 「J型曲線」。人不動，免疫力很差，但突然操爆自己，免疫系統也會直接崩潰，因此，有些人運動完，反而感冒。

蕭捷健表示，2025年最新的運動逆齡術，聽來雖然有點廢，但卻有益健康。

1. 讓心跳加速到「有點喘，但還可以講垃圾話」的程度，類似人上班快遲到，從捷運站小跑步到打卡鐘的速度，每週150分鐘。

2. 深蹲或其他重量訓練。民眾不用去健身房拿槓鈴壓垮自己，而是在家中或辦公室茶水間，徒手每週2次，因為肌肉是免疫系統的「糧倉」。

更多三立新聞網報導

11月新生兒不到8千人！年減2萬人 網驚：留島不留人？

咖啡可降17%死亡率！「每天黃金杯數」曝：超過就減少好處

他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭

「親中藝人」遭公廣集團封殺？文化部長回應了：親中是假議題！

