健身教練劈腿還拍激戰片！正宮轉存播給情敵男友看慘了

高雄發生一起私密影像外流事件，一名吳姓健身房教練跟王姓女同事交往時，出軌另一名女同事甲女，還拍攝兩人發生性行為時的影像，存在與王女共用的電腦中，被王女私自轉存，並播放給甲女男友、同事觀賞，被依照無故重製他人性影像罪判處4月有期徒刑。

判決書指出，吳男把出軌同事甲女時，錄下兩人激戰的影片存在與王女共用的電腦中，當時吳男跟王女已經分手卻繼續同居，王女發現此片後轉存到自己的手機中。

甲女之後與另一名男同事交往，對方得知王女手中有女友過去的私密影片後，約出王女在咖啡廳共同觀看影片，之後轉告女友。甲女得知私密影片外流的事後立刻報警提告，警方循線查出外流者就是王女。

王女辯稱因為健身房禁止員工之間交往，才轉存影片要做為向公司告發的證據，但法院認為甲女、吳男是否違反與健身房的契約內容，與王女並無實際上的關係，這個理由不足以合理化甲女無故重製他人性影像的行為。

橋頭地院依照無故重製他人性影像罪，判處王女4個月有期徒刑，可易科罰金。王女上訴後，高雄高分院法官斟酌她已經與被害人以25萬元和解，雖維持原審的刑度，但予以緩刑2年。

