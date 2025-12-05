健身教練天天運動仍罹肺癌！這些習慣「破功」腫瘤長更兇
46歲的阿仁是健身教練，天天清晨跑步、重訓，飲食自律健康，體脂率常年維持在12%左右，沒想到一場例行健檢卻翻轉了他的健康信念，因為報告顯示，他的肺部出現異常陰影，後續竟確診為早期肺腺癌。突如其來的結果讓他震撼到說不出話，只能不解地問：「我幾乎把所有時間都投資在健康上，怎麼還會得癌症？」每天運動為何還罹癌？健康不是單點努力，而是生活長期累積
血液腫瘤科醫師廖繼鼎於臉書分析，在30年的臨床工作中，看過太多人表面上符合「健康」的標準，但睡眠、壓力與生活節奏卻早已嚴重失衡，讓身體實際上處於崩潰邊緣，結果「不抽菸卻得肺癌、不喝酒卻得肝癌、作息正常卻罹患胰臟癌」。
他強調，健康必須從每天的細節開始累積，就像長期投資一樣，需要時間與持續投入。當睡眠、情緒、飲食與作息缺一不可，任何一個環節長期偏離，都可能變成身體難以承受的負擔。
以案例中的阿仁來說，多年來每天只睡五小時，誤以為運動能填補睡眠欠債，結果反而讓身體長期處在超載、壓力大的狀態。偏偏健康不是「單科滿分」就能過關，所有健康生活習慣一起累積得分，才能繳出漂亮的長期成績單！
睡眠不足：常被忽略的第一大風險
睡眠不夠，是許多人最容易忽略的癌症風險來源。2023 年刊登於《Cancer》的研究就指出，晚上睡不到6小時的人，罹癌風險比睡6至8小時者高出41%；若一天總睡眠連7小時都不到，風險更是飆升69%。想不到，你以為省下來的睡眠時間，身體最後都得加倍奉還。
睡眠障礙專家劉文德醫師在YouTube頻道「原氣醫生 Dr.BreathE」也分享過一項涵蓋 480 多萬人、追蹤至少5年的研究。結果顯示，罹患阻塞型睡眠呼吸中止症的患者，肺癌風險竟高出32%。關鍵在於睡不好不單單只是累，而是讓細胞從修復、免疫到抗氧化都亂了套。
例如，睡眠碎片化會打亂身體的修復流程，使免疫力走下坡、引發慢性發炎，讓致癌風險全面升級；而長期血氧不足則會干擾細胞正常代謝，讓腫瘤更容易找到生長空間。胸腔暨重症專科醫師黃軒也提醒，熬夜會使褪黑激素分泌下降，而褪黑激素對抗氧化、調節生理節律與抑制腫瘤都至關重要，一旦缺乏免疫力下降，被癌症盯上可能性就增加。
慢性壓力堆積：讓腫瘤更容易擴張的土壤
隱形的壓力若長期得不到適當調節，會讓身體持續處於警戒狀態，並釋放腎上腺素、正腎上腺素與糖皮質激素等壓力荷爾蒙。當這些物質與細胞內的相關受體作用時，會促使腫瘤生長更快，也增加其侵襲與轉移的能力。
乳癌權威張金堅就曾提及壓力的負面影響，簡單來說，當長期處在壓力下，容易使身體防禦系統失去平衡，原本應該抑制腫瘤的免疫細胞活性下降，負責調節的細胞反而增加，使身體難以有效清除異常細胞。當免疫力長期被削弱，腫瘤更容易在體內獲得生長空間。
飲食偏高糖高脂：癌細胞的「能量補給站」容易被養成
飲食上的危害自然也是不容忽視。佛羅里達大學癌症中心團隊一項動物實驗發現，長期攝取高糖、高脂飲食會讓肺部細胞出現異常的肝醣堆積。這些肝醣會成為癌細胞的專屬能量來源，除了支援其生長，也能成為複製所需的材料，甚至抑制細胞內的能量監控系統，使癌細胞更容易持續增殖。
功能醫學營養師呂美寶指出，精製澱粉、含糖飲料等高GI食物，造成血糖快速上升以及胰島素反應，肝醣與脂肪更容易堆積。即使有規律運動，也不能因此忽略飲食品質，否則仍可能形成更易讓癌細胞生存的代謝環境。這也代表，即使外表看起來相當健康，只要飲食中仍有高糖、高脂的累積，身體仍可能處於不易察覺的負擔之中！
