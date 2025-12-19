社會中心／馬聖傑、董子誠 台北報導

健身教練，愛上自己的學員，竟然吃醋毆人！事發台北信義區昨天（週四）凌晨三點多，涉嫌毆人的羅姓教練，當天看到自己的女學生，與其他男生走在一起，他心生醋意，將女學生拖走想強行帶回家！女生反抗卻遭暴打！同行友人上前勸阻也挨揍，警方最後一共出動8名警力，才成功將人壓制。

員警vs.嫌犯：「喂你好了喂欸，你真的不要鬧了，你不要我們來硬的，你要怎麼硬，給我閉嘴啦，你想要被管束，回派出所是不是，不要不要不要，我們會把他壓著。」

穿著白衣身材壯碩的男子，遭警方包圍了還不斷嗆聲！不管身旁的友人怎麼阻止，他都不聽勸，繼續挑釁。

員警：「喂喂喂。」

都要被上銬了，還繼續掙扎，期間還不斷向人嗆聲，壯碩的身材員警根本快攔不住，呼叫支援警力到場，一共8名員警將他壓制在地。

員警：「管束把他管束。」

員警七手八腳，好不容易才成功控制男子！

受害人：「這個男的是怎麼一回事啊。」





健身教練愛上女學生！ 喝酒碰上吃醋動粗

健身教練愛上女學生！ 喝酒碰上吃醋動粗。（圖／民視新聞）





站在一旁拍攝的人也看傻眼！因為不久前他們就是被這名男子攻擊！同行的女大生，被這名男子暴打，時間長達一分鐘！

被害人王先生：「他突然暴衝上來，然後他就往我後腦杓打一拳，直接衝過去警車那邊，叫警察說剛剛有個人要打我，他在我離開的期間，就去扁那個女生，把別人壓在地板上，然後往她頭打一拳，整個場面很火爆，他就是一看到我就先扁我，就是他朋友把他拉住，他一直在揮他朋友。」

動手毆打人的，就是這名，在台北擔任私人健身教練的羅姓男子，他18號凌晨，在信義區喝的爛醉，剛好巧遇自己的學生，羅姓男子早就對這名蘇姓女子有好感，不滿她跟其他男生走在一起，強行將她拖到旁邊，試圖要帶她回家，蘇姓女子反抗卻遭暴打！雙方人馬上前阻止也挨揍，最終形成一打五局面。





健身教練愛上女學生！ 喝酒碰上吃醋動粗

健身教練愛上女學生！ 喝酒碰上吃醋動粗。（圖／民視新聞）





被害人王先生：「女生說因為當天，他（教練）要帶她回家，但那女生說不要，然後因為他看到我站在她旁邊，所以他就整個惱羞，然後就衝過來要揍我，她就說他（教練）一直想把她帶回家，我覺得他打她就好打我幹嘛。」

教練愛上自己的學生，愛不到就暴力相向！兩人下次再相見，恐怕不是在健身房，得先跑法院對簿公堂。

