健身教練暴食挑戰「月胖13公斤」 睡夢中突猝死
俄羅斯一名年僅30歲的健身教練兼網紅努揚金（Dmitry Nuyanzin），為向粉絲與學員證明自己減重課程的「快速逆轉效果」，刻意以暴食方式大幅增重，原本計畫先胖上25公斤再示範如何迅速瘦回來，沒想到卻在挑戰途中於睡夢中心臟驟停，不幸離世。
據《每日郵報》報導，努揚金來自俄羅斯奧倫堡，是當地相當有名的健身教練。他近期發起一項「增重馬拉松」挑戰，宣稱要每天攝取約1萬大卡的熱量，在短時間快速將體重暴增，再示範如何在幾週內有效瘦回來，希望激勵粉絲一同參與減重計畫。
然而，這場挑戰最終釀成悲劇。努揚金在連續暴食數週後，曾向身邊友人透露身體不舒服，臨時取消原定的訓練課程，並表示打算就醫檢查。但沒想到隔天竟在睡夢中心臟驟停，噩耗傳出後，家屬與友人難以置信、悲痛不已。三天後，他在家鄉奧倫堡低調下葬。
努揚金為了快速增重，每日攝取許多高熱量的食物，早餐是一盤甜點加半個蛋糕，午餐吃下800公克餃子並淋上大量美乃滋，晚餐則是漢堡配兩個小披薩。他也透露，平時還會不停嗑洋芋片補熱量。到了11月18日，他表示自己的體重已飆至105公斤，一個月內暴增至少13公斤。
努揚金也邀請粉絲一起參與他的挑戰，只要體重超過100公斤，並在元旦前成功減下10%體重，就能獲得1萬盧布（約新台幣4000元）獎金。
努揚金畢業於奧倫堡奧運儲備學校及聖彼得堡國家健身大學，從事私人教練工作已有十年，期間指導過多名俄羅斯專業選手。生前已婚但無子女，曾因持毒在2022年服刑八個月，出獄後重回健身圈重新展開工作。友人形容他「陽光、熱情，總是充滿正面能量」。
消息傳出後，努揚金的IG湧入網友留言，「你太早離開了，好令人難過」、「我太震驚了，為什麼上帝總是帶走最優秀的人？」、「這簡直是場惡夢！我震驚到不敢相信！」、「向他的家人與朋友致上哀悼，願他們有力量度過這份巨大的悲痛」。
