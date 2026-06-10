健身教練欠繳191筆罰單！ 「寶貝被查扣」冒雨急奔現場辦分期搶救

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柯男聞訊後，顧不得外頭正下著大雨，驚慌地冒雨趕赴現場。（行政執行署宜蘭分署提供）

基隆市1名48歲的柯姓運動訓練公司負責人兼健身教練，因長年積欠高達191筆交通違規罰單及勞健保費用，累計欠款金額超過新台幣9萬元，遭到法務部行政執行署宜蘭分署列管執行。由於多數罰單皆為路邊停車逾期未繳及違規超速，執行署曾多次通知柯男到案說明，並嘗試扣押其銀行存款，甚至派書記官前往戶籍地親自查訪，卻都因為他平時在台北工作、鮮少返回基隆戶籍地而空手而回，連名下愛車也一度行蹤成謎。

法網恢恢，宜蘭分署與基隆市政府交通處、基隆監理站攜手合作，建置了科技化的「智慧扣車」大數據系統。這套系統將路邊停車收費系統與欠稅、欠費車輛資料進行即時整合，只要目標車輛一停進公有停車格，就會立刻發出警報。

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9日上午，「智慧扣車」系統發出閃電警示，精準鎖定柯男名下1輛2004年出廠的進口休旅車，正停放在基隆市信義區東光公園附近的路邊停車格內。宜蘭分署基隆辦公室接獲通報後，執行官與同仁火速趕往現場，在清查確認財產後，果斷在現場對車輛貼上封條，準備進行查封。

柯男當場展現誠意，主動提出具體的清償計畫，並願意擔任該車輛的保管人。（行政執行署宜蘭分署提供）

柯男聞訊後，顧不得外頭正下著大雨，驚慌地冒雨趕赴現場。眼見寶貝愛車即將面臨被拖吊、拍賣的命運，他急忙向執行官解釋，自己最近才剛搬到附近租屋處，加上平日裡忙於健身教學與公司業務，工作極為忙碌，這才會漏看了繳款通知，絕對不是刻意逃避不繳納。

為了保住這台陪伴多年的進口愛車，柯男當場展現誠意，主動提出具體的清償計畫，並願意擔任該車輛的保管人。隨後他更馬不停蹄地趕往宜蘭分署基隆辦公室，當場辦妥分期付款手續，這才及時解除了愛車被強制拖吊拍賣危機。

宜蘭分署對此特別呼籲，如今透過大數據整合的「智慧扣車」系統，已讓所有欠稅、欠費的車輛無所遁形，民眾千萬不可抱持僥倖心理。收到相關繳款通知後，務必於期限內主動繳納；若生活上確實遭遇經濟困難，也應該主動向執行機關說明財產狀況並申請分期付款，切勿輕忽法律責任，以免等到財產面臨被查封拍賣的得不償失局面，才後悔莫及。

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