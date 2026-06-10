健身教練欠191張罰單未繳 宜蘭分署「智慧扣車」催討成功

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基隆一名男健身教練因欠繳交通罰鍰及健保費用共新台幣9萬餘元，其中交通罰單高達191筆未繳，法務部行政執行署宜蘭分署「智慧扣車」系統找到男子新家住處路邊停車格，發現男子的愛車，通知他趕快繳納否則扣車，男子才慌張辦理分期繳款。

法務部行政執行署宜蘭分署「智慧扣車」系統找到男子新家住處路邊停車格，發現男子的愛車。（圖／法務部行政執行署宜蘭分署提供，下同）

法務部行政執行署宜蘭分署指出，48歲柯姓男子欠繳交通罰鍰及健保費用共新台幣9萬餘元遲未繳納，其中交通罰單即高達191筆，經移送宜蘭分署執行。宜蘭分署屢次通知柯男，均未到場處理欠款事宜，扣押存款亦無結果。經查柯男係臺北市某運動訓練業公司之負責人，兼職健身、運動類教練工作，名下有NISSAN車輛1部（2004年出廠）。然而，書記官曾至柯男住處訪查，亦查無車輛所在。

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宜蘭分署表示，115年6月9日上午透過基隆市政府交通處路邊停車資訊，查知柯男車輛停放基隆市信義區東光公園附近停車格，旋即現場查封。當日飄起了綿綿細雨，正在附近租屋處所休息的柯男聞訊，急忙到場瞭解狀況。柯男表示最近才剛搬家至租屋處，加上工作忙碌可能因此未注意繳款通知，願擔任車輛保管人，並提出清償計畫，隨即至宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期，免予後續執行。

男子隨即至宜蘭分署基隆辦公室辦妥分期繳款罰單，避免愛車遭拖吊。（圖／法務部行政執行署宜蘭分署提供，下同）

宜蘭分署透過跨機關合作及資訊運用，持續執行交通專案，促使民眾建立守法觀念，共同維護道路安全。並呼籲民眾，接獲相關繳款通知後，務必於期限內主動繳納。

宜蘭分署提醒，倘確有經濟困難，亦可主動向分署說明財產狀後，尋求以分期等方式處理，切勿輕忽法律責任，以免遭強制執行甚至面臨財產拍賣，得不償失。

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