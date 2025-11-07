健身族小心！蝦皮優選廠商進口中國蛋白改標「美國原料」 員工指證：標中國沒人會買單

李女將中國進口蛋白改標為「美國原料」後上網販售。翻攝網路

在蝦皮、ＭＯＭＯ都設有賣場販賣保健食品的高雄貿易商李文琪，被檢警查獲自中國進口豌豆分離式蛋白後，竟指示員工許女等人在分裝時改貼標記為「美國品牌」的標籤，表示「如果標示產地中國，客人就不會買單」；更指使員工竄改即期與逾期商品的有效日期，上網販賣欺騙消費者。高雄地院審理時李女坦承犯行，法官考量她已與部分被害人達成和解，依詐欺取財等罪判處李女有期徒刑1年6月，並宣告緩刑3年。

判決指出，李女認為國人對於產地標示為「中國」的食品普遍觀感不佳，且產地來源足以影響消費者購買意願，為了增加銷量，竟自2022年起，將向貿易公司購入的「TMP美國豌豆分離式蛋白」（20公斤裝）指示員工進行分裝，並在外包裝黏貼「原料來源：美國品牌」的標籤，虛偽標記原產國。

廣告 廣告

此外，李女公司另有兩款商品因銷售不佳面臨過期，她為了避免損失，也指示員工集體竄改有效期限。其中，「TMP德國低脂黑糖奶茶乳清蛋白」的原始有效期限為2022年12月29日，李女指示員工剪除原料外包裝上的有效標示後，重新分裝，並將有效期限竄改延長至2023年6月1日或12月1日，打印黏貼於分裝袋外包裝上。

另一款「QuestNutrition檸檬辣椒蛋白脆片」也即將逾期，她指示員工使用標籤清除劑將原保存日期塗銷，再自己利用多功能噴碼機將保存有效期限竄改為2023年3月10日，並印製於外包裝上。商品改標完成後，再透過蝦皮帳號、momo賣場、Yahoo拍賣平台等網路商店販售，總計賣出141萬餘元。

檢警接獲檢舉後，指揮內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊會同高雄市衛生局進行搜索，當場查獲未貼標示及已貼標示的假冒「TMP美國蛋白」共193包、「TMP德國蛋白」共22包，以及標籤清除劑、多功能標籤編碼機等犯罪工具。



回到原文

更多鏡報報導

揭密彌勒皇教／詛咒內幕曝「叛教者永墮惡鬼道」 點燈25萬買聖畫千萬！教主成佛界點鈔機

中投、欣裕台確定屬國民黨附隨組織 股權將全數收歸國有

獨家／黑咒風暴！彌勒皇教主陳金龍率五眼聖戰士群詛咒四叉貓、藍綠政要 內政部出手調查