健身族必喝的美國乳清蛋白竟是「中國產」 台商改標騙消費者百萬
〔記者黃佳琳／高雄報導〕李姓女子進口一批「TMP美國豌豆分離式蛋白」給健身愛好者飲用，但這批商品是從中國來的，她深知國人對中國產食品有疑慮，竟指使員工分裝時，貼上「原料來源：美國品牌」，李女公司還有兩款商品也因銷售不佳面臨過期，指使員工竄改有效日期，被法官依詐欺罪判刑1年6月、緩刑3年。
判決指出，2022年間，李姓女子看準健身市場對乳清蛋白產品的需求量大，於是從中國進口一批「TMP美國豌豆分離式蛋白」來台，但李女明知國人中國出產的食品普遍都有食安疑慮，她為了幫助商品銷售，竟指使員工在分裝時，於外包裝上黏貼內容標記「原料來源：美國品牌」。
李女公司還有「TMP德國低脂黑糖奶茶乳清蛋白(沖繩黑糖奶茶)」、「Quest Nutrition檸檬辣椒蛋白脆片」兩款商品，但因銷售情況不佳，她在產品即將面臨過期前，指使員工剪除原料外包裝上有效期限標示，重新進行分裝後，再把有效期限延長半年。
李女的3款商品在蝦皮等網路賣場賣了141萬餘元，被消費者檢舉後，檢警上門稽查果然搜出未貼標示及已貼標示的「TMP美國蛋白」共193包、「TMP德國蛋白」共22包、「TMP德國蛋白」試用包6包；高雄地院審理時，李女坦承犯行，並賠錢給部分消費者，被法官依以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪判刑1年6月、另宣告緩刑3年，須向公庫支付30萬元，犯罪所得141萬餘元全數沒入，可上訴。
更多自由時報報導
恆春麥當勞路口重大車禍 1死7人輕重傷
LTN經濟通》打破中國稀土壟斷 西方全寄望它
鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐
千萬存款信託受益人沒有他! 新北三重男憤而砍死姊姊、妹妹大腿也中刀
其他人也在看
東京新宿車站派「2天敵」驅趕鴿子！ 民眾目擊真實一幕笑了
東京新宿車站時常聚集大量鴿群，不僅影響旅客通行，也造成環境髒亂，有業者想出奇招，派出「天敵」進行驅趕，迅速起了作用。然而，近日有網友再次回到車站，卻發現鴿子竟大剌剌的與天敵四眼相交，諷刺一幕引起熱議。鏡報 ・ 1 天前
高薪也救不了！7旬雙親拒住養老院 男返家驚見1幕崩潰：準備丟飯碗
少子化與高齡化問題在台、日兩國都日益嚴峻。隨著通膨壓力與經濟負擔加重，許多年輕世代面臨「上有高堂」的照護困境，生活被壓得喘不過氣。日本一名單身男子原本過著穩定無憂的日子，卻因年邁父母拒絕入住養老院，讓他陷入極大的生活與心理壓力，甚至一度差點丟了工作。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦
據了解，太子集團負責人陳志第一次入台時間為2017年，最後一次入台時間則為2021年，均持柬埔寨護照已「商務考察」為名入境，但實際上卻是在台各地吃喝玩樂，出入多家高檔餐廳、私人俱樂部，就連來台入住飯店也都指定要是「W飯店」。儘管生活極盡奢糜，但有知情人士指稱，陳志...CTWANT ・ 17 小時前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 23 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
MLB／道奇拚3連霸大谷再扛二刀流 洛時點出休賽季四大問題
道奇隊完成世界大賽2連霸，全隊開心結束球季，《洛杉磯時報》指出，道奇迅速將目光投向明年完成3連霸，現在開始漫長的冬季重建工作，力求打造一支能夠實現目標的陣容，但在休賽季仍要面臨四大問題，能否繼續...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
MLB》命運天差地遠！大谷二連霸 教練嘆神鱒「失去熱情」
完成世界大賽二連霸的洛杉磯道奇球星大谷翔平，才剛帶隊封王，就已經喊出「三連霸」的豪語。過去他效力天使時期的搭檔「神鱒」卓奧特（Mike Trout）則已連續11年無緣季後賽。同樣是洛杉磯代表球星，命運卻天差地遠，也讓曾在天使共事、現任道奇教練的艾貝爾（Dino Ebel）感嘆：「他曾是最出色的球員，但那份熱情逐漸消失了。」中時新聞網 ・ 13 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 19 小時前
中職》富邦悍將又換總教練 日本球迷也熱議！
富邦悍將今天宣布後藤光尊接任總教練，原教頭陳金鋒轉任富邦育樂董事長特助，消息一出也引起部分日本球迷在X熱議，關注後藤光尊跟平野惠一的對決可能在台灣又要上演。平野惠一跟後藤光尊都是2001年選秀會加入歐力士，進職業前評價大不相同，大學生平野被評價是即戰力內野手，以選手選擇球隊的「自由獲選權」加入歐力士自由時報 ・ 12 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子再道歉了！5度「對不起范姜粿粿」 再提為父還債求「分期付款」
藝人范姜彥豐揭露妻子粿粿與邱勝翊婚內出軌風波延燒！邱勝翊4日晚間再發聲明道歉，更公開過去為父償債證明，表明目前財務無法一次支付傳聞的1600萬和解金。此外，邱勝翊表示將與粿粿「共同誠實面對」，引發外界對兩人關係的諸多揣測。TVBS新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
郭台銘媽媽辭世！豪宅1設施「全是為母親」催淚原因曝
政治中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，在今（6）日稍早傳出離世消息，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然郭台銘在內文自稱為「不孝子」，但其實他對媽媽可說是照顧得無微不至，甚至在自家的豪宅內特別為媽媽安裝了「1設施」，讓人不禁讚嘆他的孝心。民視 ・ 19 小時前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
MLB道奇「日籍三本柱」助奪冠！揭開大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希豪華座駕收藏｜名人車庫
日前大聯盟洛杉磯道奇隊在世界大賽勇奪冠軍，全城沉浸於熱烈的慶祝氣圍中。道奇能完成二連霸，隊中三位日本選手──大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希功不可沒。大谷翔平在國聯冠軍系列賽奪下MVP，山本由則以3場勝投拿下世界大賽MVP，展現壓倒性實力。離開球場後，三位日籍球星在座駕選擇上，也展現各自獨特品味，本文帶你一同盤點「日籍三本柱」的愛車。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 2 小時前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前