健身族福音！重訓前一小時喝「甜菜根汁」 肌力飆升7％

甜菜根汁中的硝酸鹽能顯著提升肌力表現，英美研究團隊最新研究顯示，受試者攝取硝酸鹽一小時後進行重訓，肌力表現提升約7％。此發現不僅為健身愛好者提供新選擇，更可能為神經肌肉疾病治療開創新方向。

甜菜根汁中的硝酸鹽能顯著提升肌力表現。（示意圖／Pexels）

食安專家韋恩在其臉書專頁「韋恩的食農生活」分享，英國艾希特大學與美國國家衛生院的科學團隊發現，甜菜根汁中的硝酸鹽能顯著增強運動表現。研究追蹤了10名健康受試者，分析他們在攝取硝酸鹽後，該成分在體內的分布情況，同時觀察其對肌肉運動表現的影響。

研究設計要求受試者在攝取硝酸鹽一小時後，進行最大強度的腿部訓練，需在5分鐘內完成股四頭肌的60次收縮重訓。結果顯示，相較於攝取安慰劑的情況，受試者肌肉中的硝酸鹽濃度明顯上升，肌力表現提升約7％，差異相當顯著。

艾希特大學應用生理學教授安迪・瓊斯（Andy Jones）表示：「我們過去已累積大量證據，證實硝酸鹽（常見於甜菜根汁）具有提升運動表現的效果。令人振奮的是，這項最新研究，提供了目前最直接的證據，說明硝酸鹽為何能改善人類肌肉的運動表現。」

許多人習慣在重訓後補充蛋白質以促進肌肉修復與生長，但這項研究顯示，甜菜根汁也能成為運動表現提升的輔助選擇。（示意圖／Pexels）

許多人習慣在重訓後補充蛋白質以促進肌肉修復與生長，但這項研究顯示，甜菜根汁也能成為運動表現提升的輔助選擇。研究團隊推測，硝酸鹽在體內的作用機制是作為一氧化氮的來源，進而增強肌肉力量表現。

美國國家衛生研究院、國家糖尿病與消化及腎臟疾病研究所的研究科學家芭芭拉・皮克諾瓦（Barbora Piknova）博士總結指出：「這項研究首次直接證明，肌肉中的硝酸鹽濃度對運動表現至關重要，推測其作用機制是作為一氧化氮的來源。這些發現不僅對運動科學領域具有重大意義，未來也可能延伸應用於與一氧化氮缺乏相關的神經肌肉與代謝疾病治療方向。」

