健身族都被騙了！這款「美國牌」乳清蛋白是中國貨 業者逾期改標撈百萬

國內有不少人熱中健身，帶來強大商機。示意圖，取自Unsplash圖庫



健身愛好者常選購的一款號稱美國牌乳清蛋白，其實是中國貨。李姓女子從中國進口「TMP美國豌豆分離式蛋白」，認為標明中國製恐影響銷量，指示員工分裝時，將產地改成「美國品牌」，另外兩款商品則是竄改有效日期，成功銷售破百萬元，法官依詐欺罪判刑1年6月、緩刑3年，且須歸還犯罪所得141萬元。

業者將中國製的乳清蛋白改標示為原料來自美國，遭民眾檢舉。翻攝電商平台

判決指出，李女在2022年看準健身市場對乳清蛋白產品的需求量大，從中國進口一批「TMP美國豌豆分離式蛋白」來台；李女認為台灣民眾對中國製的食品有所顧慮，為了增加銷售，竟指示員工分裝時在包裝上貼上「原料來源：美國品牌」標籤，誤導消費者。

廣告 廣告

此外，李女公司還有「TMP德國低脂黑糖奶茶乳清蛋白」與「Quest Nutrition檸檬辣椒蛋白脆片」兩款商品，銷售情況低迷，在即將過期前，她要求員工剪下原料包裝上的有效日期標示，重新分裝後將有效日期延長半年。

李女靠著一連串操作，讓3款商品在蝦皮等網路平台賣出超過141萬元，被消費者檢舉後，檢警到場檢查，查獲已貼標是的「TMP美國蛋白」193包、「TMP德國蛋白」22包以及「TMP德國蛋白」試用包6包。李女坦承犯行，並退錢給部分消費者，被高雄地院法官依「以網際網路對公眾散佈而犯詐欺取財罪」判刑1年6個月、緩刑3年，須支付公庫30萬元，犯罪所得141萬元全數沒收，可上訴。

