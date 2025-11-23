健身減脂狂吃雞胸肉 醫揭1關鍵恐嚴重便祕
吃雞胸肉是補充蛋白質方便又快速的方式之一，過量卻可能造成便秘！近日有網友討論健身族、減脂族經常食用雞胸肉，甚至一日三餐，這樣是否容易便秘；對此，有醫師解答確實可能導致便秘，並透露便祕最關鍵因素是水和膳食纖維，若三餐都水煮和少油，便祕機率就會提高。
前台大醫院兒科醫師、知名健康Youtuber「蒼藍鴿」（吳其穎）21日在社群平台臉書分享一段影片，提醒不少以「狂吃雞胸肉」作為減脂策略的民眾，小心可能因此引發便祕。蒼藍鴿指出，雞胸肉雖然低脂又高蛋白，但若缺乏其他必要營養與水分，反而容易造成腸道不順。
蒼藍鴿表示，便祕成因複雜，但最常見問題來自3大關鍵，包括水分不足、膳食纖維與油脂攝取過低；他進一步說明，當喝水量不夠時，糞便含水量降低，自然更難排出；膳食纖維則負責促進腸胃蠕動，是維持順暢的重要角色。不過，許多人忽略的其實是「油脂」。
有不少民眾在減脂期間，三餐幾乎都是「雞胸肉+燙青菜+澱粉」，以為攝取越少油脂越健康，但長期油脂攝取過少，反而讓腸道失去潤滑，增加便祕風險。因此，如果確認每天水分與纖維攝取都足夠，仍感到排便困難，建議適量補充好油。
除此之外，蒼藍鴿也分享，可以在料理中加入少量初榨橄欖油等優質脂肪，熱量不至於造成太大負擔，還能幫助腸道潤滑，使排便更順暢。蒼藍鴿提醒，減脂並非單靠降低油脂就能成功，均衡攝取營養、維持腸道健康，才是長期減重的關鍵。
