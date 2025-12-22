健身男照三餐灌「提神飲料」補B群 意外喝出糖尿病

一名30多歲、體格精壯的男子確診糖尿病，外科醫師陳榮堅追問後發現，男子為補充B群、修復肌肉，竟每天照三餐飲用提神飲料，卻忽略其中暗藏大量糖分，疑似因此罹病。

男子從事勞力工作且有健身習慣，因聽聞提神飲料富含B群、有助肌肉修復，便每天照三餐飲用。（示意圖／Pixabay）

陳榮堅在臉書粉專「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文分享這起案例。他表示，該名男子體型壯碩，是健身房常見的身材，初次見面時他好奇詢問：「你身材這麼精壯，是要來給我看什麼啊？」沒想到對方回答自己患有糖尿病。

陳榮堅指出，這種情況相當罕見，男子年紀輕、沒有特殊家族病史，身材也維持得很好，完全不像會罹患糖尿病的人。然而檢查結果顯示，男子的糖化血色素（HbA1c）高達7.8%，遠超過正常值5.7%以下的標準，血糖長期控制不佳，確診為糖尿病。

經詢問得知，男子從事勞力工作且有健身習慣，因聽聞提神飲料富含B群、有助肌肉修復，便每天照三餐飲用。陳榮堅先開立低劑量糖尿病藥物，並要求男子減少攝取量，每天最多1罐。他解釋，如同長期攝取過多咖啡因的人，不能驟然戒斷，否則身體可能出現不適。

男子的糖化血色素（HbA1c）高達7.8%，遠超過正常值5.7%以下的標準。（示意圖／Pexels）

男子1個月後回診，糖化血色素已降至6.2%。陳榮堅接著請他完全戒除提神飲料，3個月後追蹤，糖化血色素已回到正常值，預估半年後可完全停藥。

陳榮堅表示，這個案例提醒大眾，即使外表看起來健康，長期「亂補」仍可能導致疾病發生。他坦言自己忙碌疲累時偶爾也會喝提神飲料，但強調很多東西並非不能吃喝，重點在於適量攝取。

