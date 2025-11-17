健身男突昏迷命危！ 休假中消防員CPR搶命

穿著黑色背心的男子第一時間施作CPR。（圖／東森新聞）





民眾去運動中心健身到一半，突然昏迷倒地、失去生命跡象，情況相當危急！其他民眾看到，衝上前幫忙，其中負責施作CPR的男子動作標準又俐落。事後被起底，原來是一名消防員趁休假時運動，卻遇上緊急狀況，加入救援，成功搶回民眾的性命。

松山運動中心內，健身民眾突然倒地。熱心民眾：「救援模式啟動，檢查病人是否無反應，或沒有呼吸，他做得很標準。」

不少人見狀，趕緊上前幫忙，當中這名穿著黑色背心的男子更第一時間施作CPR。熱心民眾：「AED來了AED來了。」

ㄧ刻都不能耽擱，男子動作俐落標準，因為他的身分正是救人無數的消防員。消防員趁著休假來到運動中心運動，卻遇上突發狀況，當時候這位民眾已經沒有呼吸心跳。

輪休中消防員吳承翰vs.熱心民眾：「衣服要剪掉，這邊有剪刀嗎，（剪刀）。」

掌控現場情況，冷靜分析下一步，建成分隊消防員吳承翰年僅25歲，資歷大約4年，當下由他CPR，其他人分工打電話報案和拿取AED，最後順利把民眾從鬼門關前救回來。

輪休中消防員吳承翰vs.熱心民眾：「他有恢復意識，跟他說一下，他有在…，他有恢復呼吸。」

北市消防局後港分隊小隊長賴志魁：「基本上人...人所有器官，都需要氧氣，腦部如果缺氧4分鐘就開始，有腦損傷的狀況發生，所以基本上要迅速辨識出來，如果沒有呼吸心跳的話，馬上做壓胸，藉由壓胸可以把血液氧氣帶到腦部，延緩民眾腦部缺氧的狀況，（而且）基本上4分鐘就開始腦死了，腦損傷的定義基本上就是，只會愈來愈嚴重而已，所以基本上盡早發現盡早求救，盡快CPR急救。」

在黃金救援時間內，消防員休假也急於救人，不只英勇表現，更站在守護生命第一線。

