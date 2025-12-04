健身網紅性侵16歲正妹 再爆不倫繼女

美國一名健身網紅遭指控性侵未成年。（示意圖／Pixabay）





擁有20萬追蹤的美國44歲健身網紅迪凡（Brian Kyle Divine），涉嫌性侵一名16歲少女，遭指控6項兒童誘姦罪與1項促使未成年人犯罪；一份對話紀錄更顯示，迪凡還疑似性侵16歲的繼女。

據《時人》（People）報導，迪凡在社群平台以「Kaizen DIY Gym」為名，經營IG及YouTube頻道，內容主打居家健身與器材 DIY。法庭文件指出，一份宣誓書提及，少女向「性侵、虐待和亂倫全國網絡」（RAINN）詢問，她與迪凡在酒醉狀態下發生3次性行為是否犯法？

少女母親發現這些對話後報警，迪凡向警方坦承在酒精的催化下與少女發生性行為。儘管依據印第安那州法律，合意性行為年齡為16歲，檢方仍依兒童誘姦罪、促使未成年人犯罪等罪起訴迪文；法院已裁定羈押並不得保釋。

未料迪文被捕當天，其IG出現一則詭異貼文，發文者自稱是迪凡的妻子，並用迪恩的中間名凱爾（Kyle），曬出一段與RAINN的對話截圖：「我的名字是凱爾，我一直在性侵我16歲的繼女。」發文者還寫下：「我是凱爾的妻子。不是開玩笑。他要去坐牢了。」目前外界還不清楚2名16歲少女是否為同一人







