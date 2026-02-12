健身讓GG變短？性學博士示警「3錯誤舉動」：造成永久性縮水

許藍方分享，恐怕會讓陰莖永久縮水的錯誤舉動。示意圖／翻攝自Pixabay

男生注意！性學博士許藍方近日在YouTube頻道中發布一則影片，分享會讓男性陰莖變短的原因，包含天氣、心理、興奮度降低，以及健身當下的血流向別處等，都可能導致陰莖生理性變短，屬於暫時性變化。但如果為了健身長期用藥、抽菸酗酒、性行為姿勢錯誤，則可能會導致陰莖永久變短。

4狀況讓GG短暫縮水！

性學博士許藍方近日在YouTube頻道中發布一則影片，指出生理健康的男性，都有可能發生陰莖變短的狀況，包含天氣、心理、興奮度降低、健身等因素。

氣候溫度影響：天氣冷的時候會導致血管收縮，陰囊、陰莖回縮，她建議度蜜月不要選太冷的國家，以防到時候連脫衣服的慾望都沒有。 心理與神經影響：陰莖在疲憊、焦慮、心事重時，血管會收縮，影響流入陰莖的血液。但是只要情緒狀態改變，就會回到原本的狀態，這些都是生理保護機制，並不會影響實際長度。 興奮度降低影響：許藍方說如果較常DIY，在真的跟別人愛愛之前，就會發現長度有差。 健身當下肌肉充血影響：許藍方說，當重訓時身體血液會集中在別的部位，可能導致流入陰莖的血減少，進而導致短暫縮水，因此健身當下陰莖變短很正常。

許藍方：做錯「3舉動」永久變短

此外，許藍方接著分享，恐怕會造成永久性縮水的3個舉動，包含健身用藥、抽菸喝酒、不恰當的性行為，都可能影響陰莖長度。

外源性荷爾蒙影響：許藍方表示，如果健身者長期用藥，會導致體內荷爾蒙受到影響，進而讓陰莖永久性變短。 抽菸喝酒：抽菸喝酒可能會造成三高，導致人體心血管受到損害，進而導致勃起品質下降，影響到硬度、長度、寬度。她提醒，只要不是長期抽菸酗酒，都可以調整，但若是長期習慣，就可能造成永久性傷害。 不恰當的性行為：許藍方表示，不恰當的性行為、DIY姿勢造成的陰莖損傷，會導致纖維化或是結痂組織，進而永久影響陰莖長短。

最後，許藍方提醒，如果長期沒有勃起、睡眠不足，可能導致陰莖的伸縮度下降；肥胖也會讓陰莖在視覺上縮短，可以考慮剃毛改善視覺效果。如果發現陰莖變小，不用過度擔心，可以先透過改善生活習慣、運動恢復。

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

農場工人性侵老闆女兒！17歲女遭打暈扔豬圈 「母豬咬斷動脈」失血過多亡

全家人都惡魔！6歲女童被阿公、爸爸、哥哥性侵 跟媽媽求助反遭毆

3歲童遭虐待致死！每天鎖抽屜22小時、滾水洗澡 父母辯：他體內有惡魔

男主播女兒3歲「被貨車輾過」當場被宣告死亡 白布下感受到溫度「親手取出孩子喉嚨中血塊」奇蹟發生