健身辣模疑被黃明志看上？深夜私訊曝光「買來我家一起吃」

黃明志被爆頻頻私約健身辣模見面。（圖／粘耿豪攝）

大馬歌手黃明志被週刊爆料藉著徵選MV女主角「選妃」，當時相中某性感辣模後，立刻取得對方聯繫方式，不過私下聊的內容，全跟工作毫無關係，如今對話內容曝光，只見黃明志積極約對方碰面，還一直找理由想要有獨處機會。

根據《鏡週刊》報導，這位被黃明志相中的性感辣模，外在條件相當好，經常在社群上PO出養眼辣照，人氣高漲的她，不僅有60萬粉絲追蹤，也出版過寫真集，黃明志傳出取得女方聯繫方式後，頻頻傳訊息聊天，而且多與工作毫無關聯，如今部分內容曝光，只見黃明志傳訊息給對方的時間，大多落在夜深或清晨時段，並非一般人正常作息的時間。

黃明志與辣模私聊的內容，全跟工作毫無關係。（圖／中時資料照）

內容包括黃明志凌晨2點左右，詢問辣模是否都很晚睡？得知對方是夜貓族後就積極邀約對方：「那我半夜去找妳吃宵夜可以嗎？我也很晚睡覺」，不過辣模並未答應，而是反問黃明志為何不睡？他則表示比較有靈感創作。其他訊息像是黃明志邀約辣模買宵夜到住處一同享用，或是人還在國外就預告來台時間，不過全被辣模婉拒，並回報給經紀人。

隨著口頭保釋期明天即將屆滿，黃明志剛好在前一天於社群上架新歌《誤解就誤解》，歌詞內容包括「誤解就誤解、汙衊就汙衊」、「我走我的路線，態度從來都不變」，疑似吐露近來心聲，也頗有為自己辯駁的意味。

