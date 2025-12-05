健身飲控補蛋白碳水超方便！7-11新推免剝殼水煮蛋＋蒸馬鈴薯

7-ELEVEN新推水煮蛋、蒸馬鈴薯，滿足健身、飲控族的補給需求。（7-ELEVEN供圖）

對健身族或飲控的人來說，補足蛋白質與碳水一直是日常挑戰。7-ELEVEN近期在熱食自助區，推出新選擇「黃金水煮蛋」與「現蒸馬鈴薯」，讓健身補給更方便。

黃金水煮蛋每顆18元，選用在地優質蛋品，蛋白Q彈、完全無蛋腥味，經自動設備去殼、高溫滅菌並真空包裝送到門市，加熱即可享用，免剝殼、少調味，小朋友和長輩也能安心食用。

「黃金水煮蛋」不用剝殼，還有岩鹽可增添風味。（18元／顆，7-ELEVEN供圖）

蒸馬鈴薯則兼具碳水補給與暖胃效果，特別受到女性消費者喜愛，目前限定40間門市販售。

「蒸馬鈴薯」鬆甜可口，很受女性客人歡迎。（25元／顆，7-ELEVEN供圖）

想一次補足蛋白質、有飽足感，7-ELEVEN也推出「黃金組合」，黃金水煮蛋搭配玉米，65元即可入手，健康又方便。

「黃金組合」是黃金水煮蛋加蒸玉米，有合購優惠價65元。（7-ELEVEN供圖）

除了蛋類新品，蒸玉米在交通轉運站及醫院型門市也十分受歡迎，每家店每天都能熱銷上百支，已導入超過2,300間門市，成為熱食成長新動能。

北部3間門市率先開賣黃金水煮蛋，分別是新北林口「幸福市」、桃園龜山「文富」、新北林口「林口三井」，預計明年第一季擴大販售，滿足廣大健身、飲控族群。



